Беларусь запретила ввоз птицы из двух регионов России

Временные ограничения касаются живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции из указанных регионов России, передает Вelmarket.by.
О случаях заболевания птиц высокопатогенным гриппом в Марий Эл и Чувашии сообщало Международное эпизоотическое бюро.
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