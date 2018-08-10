Беларусь запретила ввоз птицы из двух регионов России

Запрет на импорт птицы из Марий Эл и Чувашии связан с птичьим гриппом.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Временные ограничения касаются живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции из указанных регионов России, передает Вelmarket.by.

О случаях заболевания птиц высокопатогенным гриппом в Марий Эл и Чувашии сообщало Международное эпизоотическое бюро.

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