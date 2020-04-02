Беларусь планирует еще в апреле получить у России 2 млн тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. "Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель", - добавил он.

Румас подтвердил, что поставки российских нефтяных компаний будут осуществляться без премий. "Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около 4 долларов за баррель", - пояснил премьер-министр Беларуси.

Резкое сокращение поставок российской нефти в Беларусь

С 1 января 2020 года поставки российской нефти в Беларусь практически прекратились из-за отсутствия контрактов, поскольку Беларусь не желает платить поставщикам премию в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК России, в первом квартале российские компании сократили поставки нефти в Беларусь на 77 процентов. В марте российские НК поставили Беларуси 258 тысяч тонн нефти.

Из-за отсутствия контрактов с российской стороной, Беларусь начала альтернативный импорт нефти через порты Клайпеды и Одессы. В марте объем поставок танкерной нефти для Беларуси составил 570 тысяч тонн. По данным концерна "Белнефтехим", объем нефтепереработки на белорусских НПЗ в первом квартале составлял около 3 млн тонн.