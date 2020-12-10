Согласно постановлению Совмина, постановление от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» дополнено пунктом 3 следующего содержания:
— Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.
Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах через государственную границу Беларуси.
Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командированных и некоторые другие категории.
Также разрешено будет выезжать белорусам:
- по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);
- для получения медицинской помощи при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки;
- имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания;
- работающим на территории иностранного государства — при предъявлении подтверждающих документов (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем, разрешения на работу, разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);
- для получения образования в иностранных образовательных организациях — при предъявлении документов, подтверждающих получение ими образования в иностранных учебных заведениях, или документов учреждения образования Республики Беларусь о направлении на обучение.
Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.
Что меняется еще
Среди других нововведений — иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в нашу страну.
Тут также определена категория граждан, на которых не распространяется данная норма.
Данные положения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.
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