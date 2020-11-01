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Как сообщает сайт Госпогранкомитета Беларуси, ограничения на границе действуют по постановлению Совета министров. Исключение не сделано и для граждан России, кроме тех, кто едет через Беларусь транзитом. Через аэропорт иностранцев по-прежнему будут пускать.
Беларусь закрывает границу для въезда иностранцев с 1 ноября: кто сможет попасть в страну
© Reuters / Scanpix

С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах в целях предотвращения распространения инфекции — COVID-19, сообщает ГПК.

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Данное ограничение не распространяется на:

  • иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
  • глав и членов официальных делегаций;
  • иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
  • водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
  • членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
  • иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
  • иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
  • иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
  • иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
  • иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
  • граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;
  • иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.

На тех, кто прилетает в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, ограничение также не распространяется.

Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание, в течение 10 календарных дней со дня прибытия из иностранных государств, включенных Минздравом в Перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока. Список тех, кому изоляция не нужна, есть на сайте ГПК.

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