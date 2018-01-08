Беларусь закрывает генеральное консульство в Одессе

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто до 23 февраля этого года, сообщили в пресс-службе правительства.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В соответствии с указом президента Беларуси от 9 июля 1996 № 247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь" Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство страны в Одессе (Украина). Это решение содержится в Постановлении правительства Беларуси от 4 января 2018 года № 1".

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства.

Постановление Совмина от 9 марта 2011 г. № 288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу.

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