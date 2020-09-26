Беларусь: задержания женщин на "репетиции инаугурации Светланы Тихановской" в Минске

Нынешний марш, как сообщает телеграм-канал Nexta Live, проходит под лозунгом "Народному президенту - достойная инаугурация", призывая его участниц примкнуть к "репетиции инаугурации Светланы Тихановской", которая, по данным оппозиции, выиграла выборы.
За полтора часа до начала акции подходы к Площади победы в Минске были перекрыты, место проведения акции было изменено - женщины начали собираться у Комаровского рынка.
Практически сразу после начала акции силовики начали задерживать участниц - видео задержаний опубликовал телеграм-канал Tut.by.
На пешеходную зону у Комаровского рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, оттуда выбежали неизвестные в балаклавах. Начались задержания, пишет Tut.by.
На акцию приехала Нина Багинская, участвующая в протестных акциях уже больше 30 лет. Ее называют символом протестов в Беларуси - телеграм-канал Tut.by сообщает, что сначала силовики попытались отобрать у нее флаг, а затем забрали в автобус.
Силовики увели в автобусы нескольких женщин - никто из них не сопротивлялся, пишет Tut.by. Нину Багинскую позже отпустили.
Несмотря на задержания возле Комаровского рынка, где стартовала акция, участницы не расходятся и колонной движутся по улицам города, пишет телеграм-канал Nexta Live.
Большая колонна протестующих женщин идет по проспекту Независимости и скандирует "Жыве Беларусь" и "президент Света", пишет Nexta Live.
Предыдущий "Женский марш" в Минске 19 сентября, собравший до 2 000 человек, был отмечен массовыми задержаниями - силовики выхватывали его участниц из колонны и уводили в автозаки. Всего сообщалось о более 300 задержанных.
В то же время в субботу с утра в Минске, в парке Дружбы народов, проходил "Забег свободных". Как сообщает Tut.by cо ссылкой на участников забега, их стали задерживать примерно на 3-м километре.
"Силовики некоторое время бежали за участниками забега через парк: догнали и задержали, вероятно, двоих. Остальные бросились врассыпную", - сообщает Tut.by.
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