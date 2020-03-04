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В Беларуси закончила работу миссия МАГАТЭ по комплексной оценке ядерной инфраструктуры. По ее итогам МАГАТЭ вынесло 7 рекомендаций.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет технических претензий к строящейся Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце. Об этом, как передает из Минска корреспондент DW, заявил на брифинге в среду, 4 марта, заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, подводя итоги миссии агентства, которая занималась комплексной оценкой национальной ядерной энергетической инфраструктуры. “Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ, приглашает на все проверки и является образцово-показательной страной”, - сообщил Чудаков.

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Коснувшись претензий Литвы к строительству БелАЭС, он подчеркнул: “Что касается претензий Вильнюса, я их не могу комментировать, эти вопросы должны решаться между двумя странами”. И добавил, что с учетом сегодняшних технологий ни один поставщик не создаст небезопасную атомную станцию.

Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной энергетической инфраструктуры находилась в Беларуси по приглашению правительства страны с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По итогам ее работы МАГАТЭ вынесло 7 рекомендаций, однако об их конкретном содержании Михаил Чудаков говорить не стал. В свою очередь заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк заявил, что власти в Минске намерены чуть позже опубликовать отчет миссии в свободном доступе.

Строительство БелАЭС сопровождается множеством происшествий, что вызывает протесты у белорусской оппозиции и в соседней Литве. Первый энергоблок планируют запустить в 2020 году, а пока БелАЭС готовится к завозу топлива.

Deutsche Welle
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