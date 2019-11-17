Беларусь уже в начале декабря представит Москве окончательную сумму, которую она желает получить от России в качестве компенсации из-за поставок в апреле загрязненной хлоридами нефти по нефтепроводу "Дружба". "Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - сказал вице-премьер Беларуси Ляшенко журналистам в Минске в воскресенье, 17 ноября.
По словам Ляшенко, точная сумма компенсации станет ясна после ремонта на Мозырском НПЗ, когда станет "понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало". Он также сказал, что Минск учтет и экономические потери, связанные с временным прекращением в мае-июне экспорта собственной нефти из-за загрязненности нефтепровода "Дружба". "Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отправить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - отметил Ляшенко.
Миллиардная сумма
Ранее сообщалось, что Беларусь оценивает свои убытки в нефтяной сфере из-за России в 1,5 млрд долларов. "За счет налогового маневра (в России. - Ред.), недопоставок нефтепродуктов, "грязной нефти" мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд", - заявлял в середине октября первый замглавы МИД Беларуси Андрей Евдоченко.
Белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были приостановлены.
В мае Беларусь и Россия начали обсуждать на межправительственном уровне вопрос о компенсации убытков из-за поставок некондиционной нефти из РФ. Беларусь претендует на компенсацию и прямых, и косвенных убытков.
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