Юрис Цыгановс отправился в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но дальше государственной границы белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был депортирован в Вильнюс. Информацию об этом журналистам подтвердил сам Цыгановс.

Цыгановс отправился на научную конференцию в Минск по приглашению белорусской стороны. Однако по прилету в минский аэропорт латвийский историк узнал, что в Беларусь его не впустят: он включен в "черный список" для посещения России. Этот же запрет на въезд для него действует и в отношении Беларуси.

Военный музей Латвии находится в подчинении министра обороны, учреждением управляет непосредственно государство.