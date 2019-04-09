Юрис Цыгановс отправился в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но дальше государственной границы белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был депортирован в Вильнюс. Информацию об этом журналистам подтвердил сам Цыгановс.
Цыгановс отправился на научную конференцию в Минск по приглашению белорусской стороны. Однако по прилету в минский аэропорт латвийский историк узнал, что в Беларусь его не впустят: он включен в "черный список" для посещения России. Этот же запрет на въезд для него действует и в отношении Беларуси.
Военный музей Латвии находится в подчинении министра обороны, учреждением управляет непосредственно государство.
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