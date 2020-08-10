Беларусь: вторая ночь протестов и столкновений, один человек погиб

Протестующие хотели, как и вчера, устроить митинг на проспекте Победителей, но не получилось: ОМОН заранее все оцепил.

Несмотря на это, люди начали собираться в группы в разных районах и вместе двигаться в сторону центра.

Первую за сегодня, но далеко не последнюю светошумовую гранату ОМОН использовал на Кальварийской улице. Там же получила ранение журналистка издания “Наша Нива”.

Основные события разворачивались возле торгового центра “Рига” и в окрестностях станции метро Пушкинская. И там, и там протестующие пытались строить баррикады.

ОМОН, к которому присоединился спецназ, отвечал, как и вчера, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и водометами.

МВД сообщило о первом погибшем на акциях протеста. Ведомство считает, что погибший якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.

Протестующие кидали в силовиков фейерверки. Сообщалось также и о “коктейлях Молотова”. На некоторых видео действительно видны предметы, похожие на “коктейли Молотова”.

Акции проходили и во многих других городах Беларуси, где людей также задерживали и применяли против них спецсредства.

После двух часов ночи события в Минске начали затихать.

Силовики смогли рассеять протестующих на улице Сурганова. По ней сейчас ходят лишь несколько человек.

На других улицах и проспектах тоже становится пусто.

На видео из Минска видно, как автомобиль наезжает на человека.



Демонстранты пытались построить на улице баррикады. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты. В ответ протестующие начали пускать петарды в сторону силовиков.

Oсновные протесты были сосредоточены в трех местах: это станция метро Пушкинская, ТЦ “Рига” и Кальварийская улица.

Все началось на Кальварийской улице, когда ОМОН начал стрелять в толпу протестующих, ранив журналистку издания “Наша Нива”. Первая за сегодня, но далеко не последняя, светошумовая граната взорвалась тоже там.

Затем большое количество протестующих собралось около торгового центра “Рига”. ОМОН применял спецсредства, включая резиновые пули. Там же начали строить баррикады.

Строительство баррикад начали и у станции метро Пушкинская — это одна из главных точек сегодняшних протестов. Там же погиб мужчина, у которого, как утверждает МВД, что-то взорвалось в руках. Баррикады достроить не успели — их прорвал ОМОН



Комитет по защите журналистов призвал белорусские власти воздержаться от задержаний и применения силы к журналистам, освещающим акции протеста. Правозащитники также призвали привлечь сотрудников милиции к ответственности за нападения на прессу.

"Журналисты должны иметь возможность свободно и безопасно освещать этот поворотный момент в истории страны", — сказала Гульноза Саид, координатор Комитета по защите журналистов по Европе и Центральной Азии.

9 августа в Минске силовики применили силу как минимум к четырем журналистам. По данным правозащитников, силовики дубинками избили фотографа Associated Press Мстислава Чернова, корреспондента российского новостного сайта "Медуза" Максима Солопова и корреспондентов российского новостного сайта Daily Storm Антона Старикова и Дмитрия Ласенко. По данным журналистов, Чернов был доставлен в больницу с синяками и подозрением на сотрясение мозга.

На разное время задержали сотрудников 7 различных СМИ.

10 августа ранение резиновой пулей получила Наталья Любневская (новостной сайт "Наша Ніва"). Фотокорреспондент "Белсата"Татьяна Капитонова была контужена во время столкновений силовиков и протестующих. Пострадал и журналист "Вот Так TV"Павел Добровольский. В Бобруйске задержали и избили журналиста Алеся Чигиря, а его жену задержали в аптеке.

Власти Беларуси отмечали, что все задержанные журналисты не имели аккредитации. Ее журналистам иностранных СМИ выдает МИД Беларуси. Обычно это занимает непродолжительное время. В этом году получить аккредитацию не смогли даже те, кто подался на нее еще в июне.



Штаб Тихановской сообщает, что Светлана вышла на связь и с ней все хорошо.

Напомним, что Тихановская исчезла из поля зрения после того, как в 16 часов 10 августа вошла в здание ЦИК Беларуси

Глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил по телевидению, что спецслужбам удалось предотвратить покушение на жизнь на оппозиционного кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Кто именно якобы собирался убить ее, Вакульчик не уточнил, сказав лишь, что было перехвачено о необходимости, как было сказано, сакральной жертвы, и что отправитель сообщения уже известен.

Сама Тихановская отправилась в ЦИК с жалобой на официальные результаты выборов.

Тем временем в Беларуси снова начались задержания. К стеле "Минск - город-герой" в центре Минска снова стягиваются автозаки.

Журналисты многих СМИ наблюдали задержания не менее 30 протестующих.

Кальварийская улица в Минске. Протестующие перекрыли дорогу. Корреспондент TUT.BY на перекрестке Кальварийсеой и проспекта Машерова услышал, как взорвалась первая на сегодняшний день светошумовая граната.

Протестующий с разбегу пнул омоновца, который задерживал человека. Люди аплодируют.

А в Минске по демонстрантам открыли огонь. Какими пулями, пока неизвестно. Ранена журналистка. Все подробности будут в телеграме — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/23VWkM4JXC

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



Многие водители продолжают поддерживать протестующих сигналами. Таких останавливают сотрудники ГАИ.

В Минске ОМОН вытеснил протестующих с проезжей части возле Royal Plaza, окружив их с обеих сторон проспекта Победителей. При этом в отношении некоторых людей, в том числе одной женщины, была применена сила, сообщает корреспондент TUT.BY.

⚡️ Уличный бой идет в Бресте

Все видео столкновений с ОМОНом в Беларуси в моем телеграме. Присоединяйтесь к онлайну: https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/VwNMwahQHj

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020

По его словам, командир группы советует бойцам задерживать тех, кто имеет черные очки и маски, а также белые ленты на руках.

Что происходит в регионах?

Брест. Там очень активные протесты сегодня, с разгонами и применением светошумовых гранат и резиновых пуль. До сих пор — а уже полночь — продолжаются противостояния с ОМОНом. Onliner пишет, что местные жители запускают фейерверки в сторону силовиков. Все это происходит на проспекте Машерова и бульваре Космонавтов. А на улице Гоголя даже пытались разобрать тротуар, чтобы построить баррикады. Сейчас автомобилисты припарковались у обочин, устроив пробку.

Гродно. В 17 часов в центре города закрылись кофейни и магазины — владельцы готовились к массовым протестам. Люди хотели прийти к областной филармонии, но подходы к ней заранее перекрыла милиция. Люди все же вышли, несмотря на перекрытия. и около 19 часов начались точечные задержания. Nexta (это оппозиционный канал, поддерживающий протестующих) пишет, что в городе человек пострадал под колесами автозака, но подтверждения этой информации у нас пока нет.

Новополоцк. Там тоже силовики начали разгон протеста. На видео видно, что за несколько минут до начала разгона люди стояли на месте и аплодировали, скандировали: “Милиция с народом”. Демонстрантов начали разгонять спецсредствами.

Гомель. Сейчас, пишут очевидцы, все спокойно. Протесты есть в центре, а по окраинам тишина. У Nexta забавное наблюдение: обычно на пересечении улиц Борисенко и Междугородней очень много машин ОМОНа, поскольку рядом расположена их база. Зато сейчас ни одной машины там нет. Nexta выдвигает версию, что большинство уехало в другие регионы — вчера в Гомеле было тихо. Сейчас, несмотря на протест, никого не разгоняют.

Барановичи. Милиция активно разгоняет протестующих, люди убегают, но возвращаются обратно. Именно там произошел развеселивший соцсети случай: двое ОМОНовцев погнались за молодым человеком, но тот оказался очень спортивным: как-то так быстро от них убегал, что ОМОНовцы в итоге столкнулись друг с другом и упали на землю. Вот тут есть видео (осторожно, содержит мат).

Пинск. Там люди тоже вышли на протесты. Местная жительница Мария рассказывала нам, что вчера в Пинске было страшно — были серьезные столкновения с милицией. Сейчас со связью в Пинске не очень, поэтому информации о том, что там происходит сейчас, мало. Местные жители иногда прорываются в соцсети и пишут, что милиция задерживает людей, в том числе подростков.

Лида. Там сегодня стычки с силовиками, которые заканчиваются жесткими задержаниями. Протестующих отправляют в автозаки.

Бобруйск. Милиция сконцентрировалась в центре города, перекрыв улицы. Но люди собираются подальше — в 6 микрорайоне.

Могилев. Сегодня там были задержания, на данный момент протесты стихли.

Витебск. Там огромные проблемы с интернетом, поэтому мы точно не знаем, что происходит в городе в эти минуты. Последнее, что мы оттуда слышали, — в центр города стянулась милиция, движение на многих улицах было перекрыто.

Мозырь. Протестующие вышли на площадь Ленина, их закидали светошумовыми гранатами. Люди в ответ кричали: “Предатели!” Пытались строить баррикады. Силовики задерживали, до кого могли дотянуться.

Молодечно. Есть несколько сообщений о том, что силовики избили подростков. Против протестующих используют спецсредства.

Жодино. Люди начали собираться вечером, милиция прогоняла их со словами: “Это для вашей же безопасности”. Автомобилисты поддерживают протестующих. Протест продолжается, уже были задержания.

Сегодня МВД Беларуси работает оперативнее. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова на несколько часов быстрее, чем вчера, смогла подтвердить, что в Минске задерживают участников протеста.

Омоновцы толпой избивают протестующих.

В городах Беларуси строят баррикады и разбирают плитку. Внимательно слежу и добываю для вас все фото и видео. Подписывайтесь на онлайн в телеграме — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/V6zSG8YyJX

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



Сколько задержанных — она, как и вчера, не знает.

При попытке дозвониться на белорусские мобильные номера по скайпу звучит следующее голосовое сообщение на русском и английском языках:"Ваш звонок имеет признаки нарушения порядка пропуска трафика, поэтому он перенаправлен для блокировки."

Нескольких российских журналистов отпустили — с ними долгое время не было связи. На свободе — журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель канала WarGonzo Семен Пегов, сообщают российские агентства со ссылкой на посольство.

Выборы 9 августа, на которых Александр Лукашенко в шестой раз баллотировался на пост президента Белоруссии, закончились массовыми демонстрациями протеста и столкновениями с милицией.

Я дико извиняюсь, но международное право вообще позволяет использовать военный спецназ против безоружных людей? pic.twitter.com/Hm9hsh4Fs5 — Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



Ранее из Гродно сообщали, что силовики стянули спецтехнику, начались задержания. Сейчас есть информация, что в районе филармонии остаются около тысячи человек — они перекрыли дорогу. После этого ОМОН бросился задерживать людей.

Также СМИ говорят, что серьезно пострадал один человек — протестующие сейчас ждут скорую помощь.

Там же кто-то бросил в сотрудников ГАИ некий предмет, похожий на светошумовую гранату. Местные сейчас обсуждают, что это, похоже, была провокация.

В Гродно толпа космонавтов избивает человека. pic.twitter.com/oE6tKFS1jS — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020



В течение нескольких часов протестующие были разогнаны; МВД Белоруссии сообщает о 3000 задержанных.

В столицу были стянуты большие силы милиции и спецслужб; при разгоне демонстраций ОМОН применял слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты.

По данным властей, травмы получили около 90 человек, в том числе 39 сотрудников милиции. Оппозиционеры и независимая пресса говорят о многих десятках раненых и избитых омоновцами, но точных цифр не называют.