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Решение об ограничении въезда с 1 ноября принял Совет министров в целях "предотвращения распространения" коронавируса, сообщили в Госпогранкомитете.
Baltarusijos muitinė
Baltarusijos muitinė
© Itar-Tass / Scanpix

Беларусь с 1 ноября временно ограничивает въезд иностранных граждан в страну. Соответствующее решение принял Совет министров, сообщили в субботу, 31 октября, в пресс-службе Госпогранкомитета.

По его данным, мера направлена на "предотвращение распространения" коронавирусной инфекции.

Запрет на пересечение границы временно вводится "для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах" и пунктах пропуска в речных портах, уточняют в комитете.

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Кто не подпадает под запрет

При этом данная мера не распространяется, в частности, на иностранцев, имеющих диппаспорта, вид на жительство или разрешение на работу в Беларуси, на граждан РФ, следующих в Россию транзитом через Беларусь, а также на членов официальных делегаций.

Кроме того, ограничение не касается тех, кто является супругами, родителями или детьми граждан Беларуси. Эта категория лиц, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в стране, на 10 дней с момента прибытия в Беларусь должны будут перейти в режим самоизоляции.

В стране на 31 октября выявлены 98 482 инфицированных вирусом нового типа. Прирост за сутки, по официальным данным Минздрава страны, составил 983 случая, от последствий заболевания COVID-19 с начала пандемии умерли 980 человек.

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Deutsche Welle
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