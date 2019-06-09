Оператор белорусского участка трубопровода "Дружба" реверсом вернул на территорию России 450 тысяч тонн загрязненной нефти, передает ТАСС.
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"По состоянию на 9 июня белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию России возвращено 450 000 т загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", - говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

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В нем отмечается, что организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества.

"Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля.

"Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа", - отметили в "Белнефтехиме".

Концерн также сообщил, что Беларусь планирует в июне перекачать в западном направлении по трубопроводу "Дружба" 65 000 тонн нефти в сутки.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Проблема с качеством нефти в "Дружбе", по которой она идет на НПЗ Беларуси и транзитом далее в Европу, появилась в конце апреля, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.

24 мая Беларусь и Россия на межправительственном уровне окончательно согласовали дорожную карту восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах на ее территории загрязненной дихлорэтаном нефти. Общий объем вытеснения нефти с территории Беларуси в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн.

NEWSru.com
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