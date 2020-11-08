Беларусь: В Минске пройдет "Марш народного самоуправления"

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 8 ноября.
В Минск направляется колонна военных грузовиков в сопровождении автомобилей милиции, сообщает Onliner.by.
В Минске 8 ноября состоится автопробег "За единую Беларусь", пишет государственное информагентство БелТА. По его сведениям, мероприятие начнется на аэродроме Липки, участники проедут по кольцевой автомобильной дороге, окружающей столицу республики.
Ряд белорусских Telegram-каналов, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", сообщили о том, что в воскресенье, 8 ноября, в Минске и других городах страны состоится акция мирного протеста под названием "Марш народного самоуправления". По информации каналов, марш начнется в 12.00 дня.
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