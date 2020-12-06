Читатели портала Tut.by сообщают о задержаниях в Сухарево и на проспекте Газеты "Звезда". Между тем на "Марш воли" вышли жители микрорайона Сокол, группы протестующих также движутся по Чижовке, Ангарской, Куйбышева.

В Гродно задержаны журналисты Мария Харевич и Сергей Людкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

У клиентов интернет-провайдеров снова заработал доступ к мессенжджеру Telegram без прокси и VPN.

Сообщения о выстрелах

Telegram-канал издания "Белсат" сообщает, что во дворах на улице Жуковского задержаны около 10 человек, были слышны выстрелы и виден дым.

Задержания прошли также на улице Столетова, пишет Tut.by. Между тем на протест вышли жители жилых комплексов "Магистр", "Маяк Минска", а также Лебяжьего, Колодищей и Боровлян.

Жители Минска в разных районах города начинают выходить на "Марш воли". Появляются сообщения о первых разгонах и задержаниях демонстрантов. В частности, несколько автобусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота.

Колонна людей собралась в Лебяжьем. Люди скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/V7wIKfGkDx — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020



В Минске вновь открыли все станции метро.

В Минске начались перебои с доступом к интернету от мобильных операторов и госкомпании "Белтелеком".

Силовики берут под контроль центр Минска и другие районы белорусской столицы, сообщает ТАСС.По данным очевидцев, они сосредотачивают автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки, другую спецтехнику на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, в районе метро "Фрунзенская".

В Минске закрыли станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости, пишет Telegram-канал "Бинокль".

В Минске появилась "протестная" елка

Перед началом акции в Минске корреспонденты "Медиазоны" сообщают, что начались блокировки Telegram. Аналогичная ситуация - в Гродно, Лиде, Могилеве и Бресте. Мессенджер доступен только через VPN и прокси-сервера.

Жители минского района Велозавод украсили уличную елку, повесив на нее 160 сердечек с именами политзаключенных, сообщает Telegram-канал "Наша нiва".

Техника силовиков расставлена в различных "спальных районах" Минска.

Колонна из 15 камуфляжных внедорожников проследовала в сторону центра Минска.

Видео - в знак солидарности: "Как много света и огня в каждом из нас!"

Жители минского микрорайона Уручье разместили в YouTube снятое с высоты видео в знак солидарности с протестующими. На съемке видно, как в темноте загораются фонарики и свечи. Кроме того, устроители акции растянули и подсветили бело-красно-белый флаг. "Как прежде уже не будет. Мы все стали хорошими друзьями. Стали добрыми и отзывчивыми соседями. Стали смелыми гражданами красивой и свободной страны. Как много света и огня в каждом из нас!" - написали авторы ролика.