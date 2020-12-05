Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила письмо папе римскому Франциску. Об этом сообщили ее представители в Telegram. В послании Тихановская назвала главу Римско-Католической церкви Беларуси, митрополита Тадеуша Кондрусевича подлинным посредником в урегулировании политического кризиса в стране. "Главным же генератором диалога, который самыми разными способами пытался нащупать ту "архитектуру мира", которая могла бы сработать, выступил митрополит Тадеуш Кондрусевич", - уверена Тихановская.
В письме также отмечается, что белорусский народ настроен на диалог с властью и в этих целях создал "диалоговую площадку - Координационный совет".
Послание было отравлено напрямую в государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды Тихановской - Денисом Кучинским. В сентябре стало известно, что митрополита Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта, ему было отказано во въезде в страну из Польши.
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