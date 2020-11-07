Беларусь: реактор первого энергоблока работает на 40%, "страна становится ядерной державой"

В учебно-тренировочном центре БелАЭС Лукашенко доложили о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны, перспективах сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.

Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, всего на территории площадью более 100 га построено 130 различных зданий и сооружений. «С вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго — 42», — пояснил он.

По словам Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт·ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на $ 500 млн. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год. «Срок эксплуатации станции — 60 лет с возможностью продления до 100 лет», — добавил министр. Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них — специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.

Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым — и предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств. Кроме того, «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор.

В числе приоритетных направлений и подключение жилого фонда к электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения. «Я принял все решения — мы сейчас жилье в подавляющем большинстве переводим на электричество. Приняли соответствующую программу», — напомнил Лукашенко.

Затем Александр Лукашенко дал разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн кВт·ч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн м куб. природного газа на сумму около 1 млн долл. США. Об этом заявило Минэнерго. Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной — 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Энергетическому пуску предшествовал большой объем работ: по проверке готовности технологических систем и оборудования к этапам освоения тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

После этого, выступая на митинге перед коллективом и строителями БелАЭС, Александр Лукашенко заявил, что Белорусская атомная электростанция — это новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства: «Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20% от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока. Дальше — больше. Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании».

Напомним, вчера, открывая третью линию метро, Александр Лукашенко «ответил тем, кто переживает о переизбытке электроэнергии». Его цитировал приближенный к пресс-службе телеграм-канал.

«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок».

Напомним, Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.

7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. 11 октября запущена цепная реакция: реактор стал функционировать. В ближайшее время на станции проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны, уточнили в пресс-службе Минэнерго.

Еще в начале сентября страны Балтии договорились, что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.

3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, Литва сразу заявила о прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.