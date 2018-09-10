"Думаю, сегодня будут создаваться очень интересные заделы по сотрудничеству. Ждем приглашения к участию в целом ряде проектов. Есть множество задумок, которые могут быть реализованы. Будем сотрудничать с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. Уже звучала идея нашего участия в проектах по освоению Луны. Думаю, белорусам найдется в них место, у нас есть опыт, есть люди. И я не исключаю, и даже хотелось бы, чтобы мы от науки тоже начинали готовить своего космонавта для проведения экспериментов на орбите. Такой разговор тоже был", - сказал Сергей Чижик.

Он подчеркнул, что на международный конгресс в Беларусь приехали известные люди из разных стран: космонавты, астронавты, тайконавты. "Они увидят нашу страну, мы сможем пообщаться с ними. Это наш задел на будущее для вхождения в космическую элиту. Мы уже космическая страна, но это еще один шаг для выхода на более высокий уровень", - убежден первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси.

"Космос - сложная, высокотехнологичная сфера, которая тянет за собой в развитии и другие разделы науки: физику, оптику, новые материалы. Важны и биотехнологии: клетки в условиях космоса, условиях невесомости развиваются совсем по-другому. Это тот фактор, который может стимулировать клеточные процессы и влиять на микроорганизмы. А геоинформационные системы обеспечивают нас данными о нашей Земле - об изменениях климата, конфигурации территории. Эта информация востребована, ее используют такие ведомства, как Минсельхозпрод, Минстройархитектуры, кадастровая служба", - отметил Сергей Чижик.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.