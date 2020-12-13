Акции солидарности в Нидерландах и Украине

Украинский Львов стал очередным городом, где 13 декабря прошла акция солидарности с участниками протестов в Беларуси, пишет Tut.by. Подобная акция состоялась и в нидерландском Эйндховене.

Белорусы на акциях 13 декабря "в очередной раз показали, что они не желают мириться с насилием", заявил Координационный совет (КС), сформированный оппозицией для передачи власти в стране. Жители республики "все еще настаивают на возвращении в страну законности, проведении честных и справедливых выборов и полном прекращении насилия", говорится в Telegram-канале КС. Силовики же вновь продемонстрировали, "что их действия не имеют ничего общего с законами и правом", подчеркнул КС.

Октябрьское РУВД в Минске пригрозило не передавать волонтерам списки задержанных и принимать для них вещи, "если еще хоть один человек перейдет дорогу рядом не по пешеходному переходу". Об этом сообщает Telegram-канал "Списки задержанных", собирающий сведения по Барановичам, Жодино, Минску и Могилеву.

Минск: первое протестное воскресенье без закрытия станций метро

Акция протеста в Минске 13 декабря стала первой после выборов 9 августа, за время которой в белорусской столице не закрывали станции метрополитена, а интернет работал без перебоев. Ранее провайдеры регулярно объясняли снижение пропускной способности мобильного интернета в городе "распоряжением уполномоченных государственных органов".

В Минске задержан корреспондент телеканала "Белсат" Станислав Ивашкевич. Как следует из данных правозащитного центра "Весна", общее число задержанных по всей стране возросло до 136 человек. В Telegram-канале "Списки задержанных" указано около 150 имен. По сведениям волонтеров, все РУВД Минска в этот день отказались принимать передачи для задержанных.

В Черногории несколько человек провели акцию солидарности с протестующими в Беларуси, передает Tut.by. Аналогичная акция состоялась и в Варшаве. А белорусы, живущие в польском Белостоке, устроили купание в проруби, объяснив это поддержкой сограждан, "которые мерзнут на маршах, в подъездах, РУВД и на Окрестина" (минский изолятор в 1-м переулке Окрестина).

В Белостоке прошла акция «Ягуляю». Белорусы, которые живут там собрались на городском пляже, пили чай, а также искупались в проруби «в поддержку белорусов, которые мёрзнут на маршах, в подъездах, РУВД и на Окрестина» pic.twitter.com/CkmuZQKAOs — Onliner (@OnlinerBY) December 13, 2020



В Смолевичах в отделении милиции оказался выпускной класс

В Смолевичах силовики задержали учеников одиннадцатого выпускного класса гимназии, которые группой возвращались по центральной улице с репетиции выпускного вальса, сообщает "Бинокль". По словам очевидицы, на которую ссылается издание, подростков доставили в РОВД и приказали стать "лицом к стене". Школьников отпустили лишь после того, как одна из сотрудниц отделения возмущенно спросила "зачем привели детей".

Около двух десятков человек провели акцию солидарности с белорусскими медиками на крыльце 1-й клинической городской больницы в Минске. Одним из недавних резонансных случаев уголовного преследования медиков в республике стало дело в отношении врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования активиста Романа Бондаренко. Молодой человек скончался в больнице после избиения неизвестными в собственном дворе. Кроме того, врачи борются с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране, власти которой неоднократно скептически отзывались об угрозе инфекции.

Десятки задержанных в городах Беларуси

Десятки человек задержаны по всей Беларуси на акциях протеста 13 декабря. В списке правозащитного центра "Весна" указаны имена 64 человек. В то же время Telegram-канал "Списки задержанных" сообщает о 89 случаях.

В Киеве несколько десятков человек провели шествие в знак солидарности с протестующими в Беларуси, пишет Tut.by.

В нескольких микрорайонах Минска продолжаются точечные задержания, передает Onliner.by. По данным правозащитников центра "Весна", задержаны уже 38 человек.

По словам очевидцев, во дворе на Кульман задержали несколько человек. На видео парень лежит на земле, силовики связывают ему руки после чего отводят в бусик pic.twitter.com/OQmi0pjsmL — Onliner (@OnlinerBY) December 13, 2020

Несколько десятков человек с бело-красно-белой символикой устроили шествие по одной из центральных улиц Могилева, пишет "Бинокль". По сведениям издания, демонстрантов сопровождает милицейский патруль.

Правозащитники ведут список задержанных

Правозащитный центр "Весна" ведет список задержанных на протестах в городах Беларуси 13 декабря. На момент публикации материала в перечне были 17 человек, известно о задержаниях в Бресте, Минске и Смолевичах.

Участники протестных акций в Беларуси не обошли стороной приближение Нового года. Так, в минском микрорайоне Сокол к шествию с бело-красно-белыми флагами присоединился Дед Мороз. А в Бресте протестующие повесили аналогичный флаг на елку, но сотрудники коммунальных служб вскоре сняли его, сообщает онлайн-издание "Бинокль".

Святочны настрой у Сокале. Добра, што Дзедаў Марозаў пакуль не забаранілі...

Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/KdWc4rYqk8

— Белсат TV (@Belsat_TV) December 13, 2020



Во дворах Минска начались задержания

Демонстранты образовали колонны разной численности в микрорайонах Минска, в нескольких местах во дворы приезжают силовики и пытаются разогнать протестующих. По данным Tut.by и Onliner.by, несколько человек задержаны.

Во дворах в западной части Минска начались выборочные задержания, сообщает Tut.by. А в южной части белорусской столицы силовики разогнали несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами.

Бывший белорусский дипломат Павел Латушко поддержал участников воскресного "Марша народного обвинения". "Каждый, кто идет на акции протеста, приближает день победы народа и всей Беларуси", - написал Латушко в своем Telegram-канале. "Белорусы научились говорить вслух, и этот голос слышен за рубежом", - подчеркнул он.

Уже ранним утром военная техника, водометы и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики, были замечены сразу в нескольких районах Минска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Жители Минска, принимающие участие в протестной акции, выходят к точкам сборов по своим районам.

Минск. Так воскресенье началось в Каменной горке. Люди вышли на акцию солидарности. pic.twitter.com/mUWZwwYE36 — TUT.BY (@tutby) December 13, 2020



Сторонники Лукашенко под музыку и с флагами встречают в минском районе Уручье военную технику, которая стягивается в город.

