В настоящее время, по его словам, данный вопрос прорабатывается на уровне министерств финансов двух стран. Предложения белорусской стороны касаются как увеличения срока кредита — с 25 до 35 лет, так и снижения процентной ставки.
Кредит на строительство АЭС был выделен в размере 10 миллиардов долларов в рамках межправительственного соглашения. Предполагалось, что эти средства должны покрыть 90 % затрат на строительство станции. Остальные 10 % оплачивает Беларусь. Погашение основного долга начинается после ввода АЭС в эксплуатацию. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.
В марте посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что российская сторона в нынешних экономических условиях не видит необходимости в пересмотре условий выдачи данного кредита.
В урочище Куропаты под Минском около 200 человек прошли крестным ходом (1)
Вечером в четверг в Куропатах собрались люди, чтобы...
Беларусь просит Россию продлить кредит на БелАЭС на 10 лет (10)
Беларусь и Россия обсуждают возможность продления...
ВИДЕО: в Минске у мемориала Куропаты сносят кресты в память о жертвах сталинских репрессий (16)
Утром 4 апреля у мемориала в Куропатах в Минске рабочие...
Ненужный герой? Реакция Беларуси на обнаружение останков Кастуся Калиновского (10)
Белорусские власти еще не определили свое отношение к...
В коровнике, который разругал Лукашенко, умер чиновник (6)
Чиновника Шкловского райисполкома Игоря Кобылянца...
TOP новостей
Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (5)
В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...
Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (12)
12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...
Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (55)
Большинству горожан есть что сказать по поводу...
Перед выборами ждет волна фейковых новостей: вредители отрабатывают новые трюки (83)
Как обычно вы заходите на фейсбук, просматриваете...
Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (3)
По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...