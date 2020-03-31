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Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой поручил «немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в страну их специалистов, команду, сформированную на усмотрение ВОЗ».
Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения
© Sputnik / Scanpix

«Этим специалистам будет предложено оценить как работу системы здравоохранения в целом, так и, подчеркиваю, нынешнюю ситуацию, наши механизмы противодействия самым опасным инфекциям. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному — открыто и непредвзято. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков», — цитирует телеканал ОНТ пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Также в сюжете был показан фрагмент общения Натальи Кочановой с узким кругом журналистов после встречи с Лукашенко.

naviny.by
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