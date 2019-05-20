Вильнюс заявляет, что такое соглашение невозможно, пока Беларусь, строящая АЭС у границы с Литвой в Островце, не изменит своего подхода к ядерной безопасности.

По случаю десятилетия Программы Восточного партнерства ЕС в Брюсселе с визитом находился глава белорусского МИД Владимир Макей, он отметил, что переговоры по соглашению тормозит Литва.

"Мы считаем, что плохо, что не можем подписать соглашение о приоритетах партнерства из-за позиции одной страны", – сказал политик в интервью телеканалу Belsat TV.

"Если говорить о строительстве атомной станции в Беларуси, то наши действия прозрачны", – отметил он.

Член Еврокомиссии, ответственный за вопросы политики соседских отношений и переговоров о расширении Йоханнес Хан подтвердил, что на переговорах с Беларусью "мы дискутируем с нашей страной-членом Литвой по этой БелАЭС в Островце".

"Мы просто обсуждаем, как мы можем учесть это ее беспокойство, и как мы можем учесть интересы Беларуси, чтобы, наконец, прийти к соглашению", – сказал еврокомиссар журналистам в Брюсселе.

Литва многие годы пыталась остановить проект в Островце и обвиняет Минск в нарушении международных соглашений и не обеспечении требований ядерной безопасности.

Литовское министерство иностранных дел сообщило BNS, что соглашение ЕС и Беларуси о приоритетах партнерства может стать возможным, если Минск, завершающий строительство БелАЭС, учтет рекомендации стресс-тестов ЕС и подготовит план обеспечения безопасности станции.

В сообщении МИД отмечает, что "неконструктивная позиция Беларуси никак не способствует дальнейшему развитию отношений ЕС и Беларуси".

"Литва последовательно придерживается позиции о том, что кроме обеспечения ядерной безопасности по соседству с ЕС, необходимым условиям для дальнейшего развития отношений ЕС-Белурась является и уважение к правам и свободам человека, к верховенству права, реальное осуществление реформ. Продемонстрированный Беларусью прогресс в этих сферах также может ускорить развитие сотрудничества ЕС и Беларуси", – отмечает МИД.

Еврокомиссар Й. Хан надеется, что соглашение с Беларусью в итоге будет достигнуто.

"Литовская сторона тоже понимает, что приоритеты партнерства это то, что отвечает интересам каждого, и надеюсь, что консенсус будет достигнут. Мы над этим работаем", – сказал он.

БелАЭС строится в Островце, что в 50 километрах от Вильнюса. Дата запуска первого блока станции намечена на осень этого года.

Минск отметает претензии Литвы о том, что станция не является безопасной.