«Ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ и ОАО „Полоцктранснефть Дружба“ по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%», говорится в сообщении пресс-службы МАРТа.

Согласно документу тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен до 307,19 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — до 131,95 российского рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель — Полоцк — «Нафтан» — RUB37,51 за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — «Нафтан» — RUB144, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — RUB65,47.

Кроме того, МАРТ установил тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» на территории Беларуси при осуществлении расчетов в белорусских рублях. В частности, по маршрутному направлению Речица — «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» тариф за 1 т нетто (без НДС) составляет BYN0,55, Речица — Адамова Застава — BYN8,13, Речица — линейная производственная диспетчерская станция Мозырь — BYN0,47, Речица — Броды — BYN1,16.

Ранее между властями Беларуси и России существовала договоренность, что если стороны не договорились по размеру тарифов, то уполномоченный орган белорусской стороны утверждает размер тарифов на транспортировку нефти — путем повышения действующих ставок тарифов на среднегодовой индекс потребительских цен на текущий год, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенный не более чем на 3 процентных пункта.