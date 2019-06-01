Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка вывозной пошлины на сырую нефть повышается со 104,6 до 110,4 долларов за тонну, указано в документе, опубликованном на pravo.by.

Пошлина на прямогонный бензин станет больше с 57,5 до 60,7 долларов за тонну, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — с 31,3 до 33,1 долларов за тонну.