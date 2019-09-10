В документе подчеркивается, что белорусские власти «практически полностью контролируют СМИ, несколько независимых журналистов и блогеров подвергаются преследованиям и задержаниям».
В докладе говорится о том, что государство систематически оказывает давление на влиятельные СМИ и частных лиц в Беларуси, часто публично, с арестами журналистов и рейдами по редакциям, а также инициирует уголовные расследования в отношении тех, кто освещает события.
Также отмечается, что в последние годы правительство заблокировало некоторые независимые новостные сайты, в том числе «Хартию-97». Ограничение деятельности независимых информационных агентств заставляет жителей Беларуси полагаться на соцсети.
Авторы документа обратили внимание на одобрение правительством Беларуси в 2018 году законопроекта о «фейковых» новостях и принятие поправок к закону о СМИ, ведущих к ужесточению контроля над новостными сайтами и соцсетями.
Доклад содержит ссылку на отчет о свободе прессы неправительственной организации Freedom House, согласно которому «правительство имеет полномочия осуществлять надзор за интернет-провайдерами, устанавливать стандарты информационной безопасности, проводить цифровое наблюдение за гражданами и управлять доменами верхнего уровня в Беларуси».
В качестве наиболее негативного проявления давления на СМИ документ называет «дело БелТА». В марте 2019 года главный редактор TUT.BY Марина Золотова была признана виновной по делу и оштрафована на 7650 рублей (3600 долларов).
Уголовное дело в отношении Золотовой и других сотрудников негосударственных СМИ было возбуждено летом 2018 года. Поводом стало обращение гендиректора БелТА Ирины Акулович в правоохранительные органы из-за сбоев, которые якобы имели место при осуществлении доступов к платной подписке.
Беларусь попала в десятку стран с самой жесткой цензурой
Международная правозащитная организация «Комитет...
Лукашенко: через два года Минск станет столицей США (3)
В 2021 году Минск может стать столицей Соединенных Штатов...
На выборах в Беларуси работает система "свой/чужой"
Власти сформировали территориальные и окружные...
Отразится ли визит российского ревизора в Минск на отношениях Беларуси и Литвы? (2)
10-11 сентября в Беларусь приедет секретарь Совета...
Лукашенко: "Начали эти ракеты размещать разные… Я говорю: убирайте свои ракеты" (16)
Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит...
TOP новостей
В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (44)
Министерство охраны окружающей среды Литвы...
Произошли сбои в работе Smart-ID: жители Литвы не могли пользоваться банковскими услугами клиенты Swedbank все еще не могут пользоваться услугой (14)
10 сентября читатели портала DELFI сообщили о том, что...
Компанию состоятельного эстонца Литва признала угрозой для нацбезопасности – связи ведут к Путину (31)
Литва не допустила компании эстонского...
Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (105)
Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...
Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля Специально для DELFI (28)
Единым днём голосования в России завершился...