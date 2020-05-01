Беларусь получит помощь ЕС при условии выполнения требований ВОЗ

«Только на прошлой неделе я разговаривал с министром иностранных дел Беларуси г-ном Макеем. И я подчеркнул, что совместная работа в рамках многосторонней системы является наиболее эффективным способом реагирования на кризис с коронавирусом. И я также знаю, что белорусские власти уже тесно сотрудничают с Всемирной организацией здравоохранения, но я также знаю, что нужно больше. Поэтому я настоятельно призываю белорусские власти следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для предотвращения пандемии», - сказал Боррель.

«… чтобы помочь им (Беларуси – Ред), мы уже говорили о нашей поддержке, и в эту поддержку входят более 60 миллионов (евро) для системы здравоохранения…

Но с другой стороны, мы просим следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в отношении пандемии. Невозможно, когда с одной стороны предлагают помощь, а с другой - не выполняют рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех остальных», отметил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Ранее сообщалось, что ЕС готов оказать Беларуси помощь в размере не менее 60 миллионов евро в рамках программы глобальной поддержки членов Восточного партнерства на закупку необходимого для борьбы с коронавирусом.

По итогам своего визита в Беларусь миссия ВОЗ настоятельно рекомендовала властям Беларуси:

- отмену массовых мероприятий, в том числе спортивных, религиозных и культурных,

- помещение на карантин людей, контактировавших с зараженными коронавирусом и людей, потенциально подверженных воздействию вируса,

- перевод на дистанционное обучение школ, университетов и других учебных заведений

- прекращение деятельности всех некритичных предприятий и субъектов экономической деятельности.