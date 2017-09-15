Беларусь получила российский кредит на 700 млн долларов

Беларусь получила государственный кредит Российской Федерации в объеме 700 млн долларов США в эквиваленте, сообщила пресс-служба белорусского Министерства финансов, пишет БелаПАН.
© Shutterstock

Отмечается, что "в развитие договоренностей о предоставлении Беларуси в 2017 году государственного финансового кредита Российской Федерации, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России в апреле", 30 августа в Москве подписано межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита на срок 10 лет на сумму 700 млн долларов США в эквиваленте.

"15 сентября 2017 года средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов", — информирует Минфин.

Как сообщал БелаПАН, кредит предоставляется в российских рублях и предназначен для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному межгосударственному займу. Кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами, в апреле и октябре, начиная с 2018 года.

О наличии договоренности выделить Беларуси межгоскредит на 700 млн долларов было заявлено в начале апреля по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 4 апреля сообщил, что Россия рефинансирует долги Беларуси в 2017 году. "Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750—800 млн — основной долг и сумма процентов к погашению в этом году", — пояснил вице-премьер.

Платежи Беларуси по внешнему и внутреннему государственному долгу в текущем году составляют около 3,5 млрд долларов. Из них на платежи по внешнему долгу направляется 1,8 млрд долларов, внутреннему — 1,7 млрд. Самые крупные суммы в счет погашения внешнего госдолга в этом году Беларусь должна перечислить России (741,3 млн долларов), Евразийскому фонду стабилизации и развития (487,9 млн) и Китаю (381,7 млн).

Внешний государственный долг Беларуси на 1 августа составил 15,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 2 млрд долларов, или на 14,3%.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Беларусь

Беларусь получила российский кредит на 700 млн долларов

Беларусь получила государственный кредит Российской...

В Беларуси опровергли переброску российской танковой армии для участия в "Западе-2017"

Министерство обороны Беларуси опровергло заявления...

"Будь готов!": Как в Беларуси принимают в пионеры (6)

Дима, как еще более четырехсот детей из разных регионов...

На поддержку малого бизнеса в Беларуси ЕС и ЕБРР выделят 6 млн. евро

Европейский союз выделит Европейскому банку...

Два "Запада": сколько военных участвуют в сентябрьских учениях (27)

Официально число участников маневров России и...

TOP новостей

Подробный анализ учений "Запад" показывает, как себя видит Россия (203)

Вчера начались недельные российско-белорусские...

Куодис о разных налогах для работающих: это утопия (7)

"Учителям кажется, что они в обществе самые заслуженные,...

Паксас в Европарламенте утверждал, что не видит проблем в Nord Stream-2 (56)

Европарламентарий, бывший председатель партии "...

Белорусского пограничника подозревают в нарушении литовской границы (13)

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) и...

Бывает и так: долг "Содре" стал банковским кредитом с огромными процентами (26)

Мужчина и его супруга-фермер столкнулись с невероятной...