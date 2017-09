Беларусь получила российский кредит на 700 млн долларов

Отмечается, что "в развитие договоренностей о предоставлении Беларуси в 2017 году государственного финансового кредита Российской Федерации, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России в апреле", 30 августа в Москве подписано межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита на срок 10 лет на сумму 700 млн долларов США в эквиваленте. "15 сентября 2017 года средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов", — информирует Минфин. Как сообщал БелаПАН, кредит предоставляется в российских рублях и предназначен для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному межгосударственному займу. Кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами, в апреле и октябре, начиная с 2018 года. О наличии договоренности выделить Беларуси межгоскредит на 700 млн долларов было заявлено в начале апреля по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 4 апреля сообщил, что Россия рефинансирует долги Беларуси в 2017 году. "Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750—800 млн — основной долг и сумма процентов к погашению в этом году", — пояснил вице-премьер. Платежи Беларуси по внешнему и внутреннему государственному долгу в текущем году составляют около 3,5 млрд долларов. Из них на платежи по внешнему долгу направляется 1,8 млрд долларов, внутреннему — 1,7 млрд. Самые крупные суммы в счет погашения внешнего госдолга в этом году Беларусь должна перечислить России (741,3 млн долларов), Евразийскому фонду стабилизации и развития (487,9 млн) и Китаю (381,7 млн). Внешний государственный долг Беларуси на 1 августа составил 15,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 2 млрд долларов, или на 14,3%.

