В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Беларусь в с 4 по 6 июля проводит демонстрацию новых типов основных систем вооружения и военной техники для представителей государств — участников ОБСЕ.
© Sputnik / Scanpix

Как сообщает Минобороны, в демонстрации участвуют 38 представителей из 19 государств (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Словакия, США, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и т.д.) и центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.

В ходе демонстрации, которая проводится в расположении 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, иностранным представителям представлены новые образцы вооружения и военной техники Вооруженных сил Беларуси: реактивная система залпового огня В-200 БМ "Полонез" и 120-мм миномета 2Б23 "Нона М1".

БелаПАН
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