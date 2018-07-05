Как сообщает Минобороны, в демонстрации участвуют 38 представителей из 19 государств (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Словакия, США, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и т.д.) и центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.
В ходе демонстрации, которая проводится в расположении 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, иностранным представителям представлены новые образцы вооружения и военной техники Вооруженных сил Беларуси: реактивная система залпового огня В-200 БМ "Полонез" и 120-мм миномета 2Б23 "Нона М1".
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