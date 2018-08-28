Беларусь планирует поставлять в Евросоюз мясо птицы

По словам Русого, Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз. Он отметил, что Беларусь также рассчитывает на расширение перечня белорусской продукции, разрешенной ко ввозу в Евросоюз, и, как следствие, на рост взаимного экспорта и товарооборота.
На встрече также обсуждался вопрос транзита белорусских продуктов в Калининградскую область России, который в настоящее время затруднен.
"Мы открыты и готовы решать многие вопросы, в том числе те, которые ставятся Евросоюзом, — по АЧС и другим направлениям", — отметил Русый. Он напомнил, что после обнаружения африканской чумы свиней в Беларуси в 2013 году были предприняты очень жесткие меры для урегулирования ситуации.
Андрюкайтис подчеркнул приверженность сотрудничеству с белорусскими властями по вопросам, касающимся здоровья животных, и предложил усилить обмен информацией по надзору за состоянием заболеваемости животных, а также сотрудничество по диагностике таких заболеваний.
"Сотрудничество трансграничного характера между Европейским союзом и Беларусью по вопросам надзора за заболеваемостью животных ведется несколько лет. Мы рассчитываем расширить его, в том числе уделить внимание африканской чуме свиней", — сказал еврокомиссар.
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