— Мы подали уже заявку по переаттестации наших земель, и комиссия Евросоюза рассматривает наше предложение. Мы будем дальше двигаться в вопросе сертификации наших предприятий для поставок в Европейский союз, — сказал Богданов.

Он заметил, что пока основным рынком экспорта картофеля является Россия, в прошлом году там получен высокий урожай, поэтому Беларусь сократила экспортные поставки. В 2018 году поставлено 280 тыс. тонн, на 28% меньше, чем в 2017-м. Объем поставок в денежном выражении составил 50,2 млн долларов. Всего поставки осуществлялись в 12 стран. В страны ЕАЭС поставлено 94,3% общего объема экспорта (из них в Россию — 99,4%), в страны Азии — 0,2%, другие страны — 5,5%. Доля Беларуси в импорте картофеля в Россию занимает около 50%.

— Поэтому нам следует диверсифицировать экспорт, уходить от зависимости от одного рынка, повышать качество производства, внедряя цифровые технологии и стандарты экологического производства, — отметил специалист.

По его информации, в целом экспорт продукции растениеводства в 2018 году вырос на 16% и составил 500 млн долларов. «Мы ставили задачу за три года вырасти с 380 млн до полумиллиарда, и мы ее достигли», — сказал Богданов.

Картофель занял 10% в экспорте продукции растениеводства, свежие овощи — 44%, плоды и ягоды — 16%, льноволокно — 4%, зерно — 1%.

— Драйвером роста стал экспорт свежих овощей, который составил 187,5 млн долларов, что на 6% больше, чем в 2017 году. Вместе с тем на 25 тыс. тонн, или 7%, сократился физический объем поставок — до 334 тыс. тонн. Овощи поставлялись в 19 стран, из которых доля ЕАЭС составила 85,7% (России — 99,9%, доля Беларуси в импорте — 20%), стран ЕС — 12,9%, прочих — 1,4%, — рассказал руководитель управления.

Объем экспорта яблок и груш вырос на 47%, до 18,7 млн долларов, поставлено 110 тонн этой продукции. Доля ЕАЭС — 99,6% (России — 99,9%), ЕС — 0,4%.

Прирост экспортных поставок льноволокна составил 21%, или 19,6 млн тонн.

— Он произошел в том числе за счет роста поставок в Китай в полтора раза — до 10,1 тыс. тонн, — отметил Богданов.