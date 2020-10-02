— Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси.

Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

— Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру.

По словам Анатолия Глаза, данный шаг — вынужденный и прибегнуть к нему пришлось "исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".

Представитель МИД также прокомментировал введенные Великобританией и Канадой санкции. Он назвал их контрпродуктивными.

— Разумеется, как мы анонсировали ранее, мы вводим симметричное ограничение в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.