— Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси.
Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.
Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.
— Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру.
По словам Анатолия Глаза, данный шаг — вынужденный и прибегнуть к нему пришлось "исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".
Представитель МИД также прокомментировал введенные Великобританией и Канадой санкции. Он назвал их контрпродуктивными.
— Разумеется, как мы анонсировали ранее, мы вводим симметричное ограничение в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.
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