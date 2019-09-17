Независимость - это святое, и никаких совместных органов управления не создается, потому что страны к этому не готовы, сказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Коммерсант" опубликовал некоторые подробности программы экономической интеграции России и Беларуси со ссылкой на документ, который 6 сентября парафировали (то есть предварительно согласовали) премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

"Речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов - аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам", - написал заместитель главного редактора газеты Дмитрий Бутрин.

"Речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления", - говорится в статье.

По данным издания, в документе оговорены следующие положения:

принятие единого Налогового кодекса с 1 апреля 2021 года

создание единого регулятора рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (ТЭК)

интеграция в сфере таможенной политики

единые принципы банковского и финансового надзора

договоренности о единых принципах "специальных экономических мер" (судя по всему, имеется в виду единая санкционная политика)

взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года

Срок сжатые, условия невыгодные



Конкретики о том, как будут реализовываться эти меры, в документе нет, признает "Коммерсант".

Например, неясно, чем объединенная таможенная политика будет отличаться от нынешней политики в рамках Евразийского экономического сообщества, а также в чем конкретно заключается объединение налоговых кодексов при сохранении отдельных бюджетов.

Условия малореальные и больше всего в этой статье удивляют сроки, сказал Би-биси старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб: "Когда пишут, что в течение одного-полутора лет удастся унифицировать Гражданский кодекс, налогово-бюджетную систему, банковскую и таможенную системы и так далее, это - фантастика".

Кроме того, для Беларуси такая интеграция будет невыгодной по многим параметрам, считает Иосуб.

"В качестве наиболее яркого примера можно привести такой: в Беларуси делается ставка на внутренний IT-офшор, который называется Парк высоких технологий. Он год от года увеличивает валютную выручку в значимых для Беларуси масштабах. Унификация бюджетных и налоговых кодексов приведет к невозможности существования таких внутренних офшоров", - говорит эксперт.

Также из статьи можно сделать вывод, что Беларусь фактически должна будет подписаться под всеми российскими контрсанкциями, а это чревато рисками дополнительных санкций уже в отношении Минска, говорит Иосуб.

Если будет создан единый регулятор рынка ТЭК, непонятно, кто им будет руководить, пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель TUT.BY Артем Шрайбман.

"Если Беларусь и Россия [будут руководить] на равных, это не примет Москва. Если пропорционально весу стран, этого не примет Минск. Всё остальное - это простые переговоры столиц, то есть то же самое, что есть и сегодня, - отмечает эксперт. - Слив не добавляет практически ничего нового к тому, что мы знали раньше", - добавляет он.

Что говорят власти?



Проект программы интеграции станет программой только тогда, когда его подпишут президенты, сказала изданию "Наша Нива" пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье, - конфедерация, федерация и так далее - мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы", - сказала она.

В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России, заявила пресс-секретарь: "Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы".

Публикацию "Коммерсанта" прокомментировали и в Кремле. "Пока план [интеграции] не публиковался и не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.