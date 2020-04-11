Беларусь отказалась закупать у России тесты на коронавирус

Беларусь отказалась от уже запланированной покупки у России 30 тысяч тестов для определения коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщил в пятницу, 10 апреля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, переговоры между Россией и РБ на эту тему "застопорились".

Одной из причиной отказа от закупки российских тестов, по словам политика, стала их сравнительная ненадежность. Комментируя отказ от сделки, Макей напомнил слова главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко о том, что российские тесты обнаруживают коронавирус с вероятностью 60 процентов.

Как сказал глава белорусского МИД, сейчас РБ российские тесты "и не нужны", поскольку Беларусь не только производит эти тесты сама, но и получила порядка 50 тысяч тестов на коронавирус из других стран.

Российские тесты на коронавирус будут использоваться в РБ на границе

Ранее Россия передала Беларуси бесплатно 10 тысяч тестов на вирус SARS-CoV-2. По словам Владимира Макея, они были отправлены "на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС". "Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов - это на 2,5 дня работы. У нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул дипломат.

5 апреля вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что к 17 апреля Минск ожидает поставки 30 тысяч тестов на коронавирус из России. "По крайней мере, так министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил тогда Петришенко в эфире телекнала "Беларусь 1", комментируя вопрос поставок.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро субботы, 11 апреля, число зараженных коронавирусом в Беларуси составляет 1981 человек. От вызываемой вирусом болезни COVID-19 в РБскончались 19 человек.