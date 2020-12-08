Беларусь: от таких успехов возможно и головокружение

Как известно, фактическое выдворение «на консультации» домой послов Польши и Литвы вызвало солидарные отъезды послов и остальных стран-членов ЕС. Затем, некоторые из них были вынуждены тихо вернуться на свои места работы. А некоторые даже решились на вручение верительных грамот нелегитимному правителю, что не могло не вызвать удивление и другие чувства у многих.

Особые внимание и непонимание вызвало появление среди вручивших грамоты Апостольского нунция Ватикана – не члена ЕС.

Очевидно, что этот факт мог породить головокружение от такого успеха не только у притухшего МИД, но и вообще у тех, кто своим поведением сегодня загнал Беларусь во внешнеполитическую изоляцию. Вновь возникли ожидания светлого будущего страны.

Но не с меньшим любопытством многочисленные зрители погрузились также в ожидания по поводу приезда другого посла, которому предстоит также вручить верительные грамоты руководителю, которого его начальство законным не признает.

По неофициальной информации, после некоторой паузы, в Минск прибыл новый посол Франции Николя Де Лакост. Почти две недели, надо полагать, за ним пристально наблюдают в местном МИД и других структурах. И ему, конечно, предстоит процедура вручения грамот. Ведь без этого легально работать никак нельзя. Да и срок вручения определен дипломатическим протоколом.

Стоит напомнить, что большие ожидания связывают с прибытием и нового посла США. Скорее всего, это произойдет после 20 января 2021 года—даты инаугурации Джо Байдена. То, что он победил Трампа, которому тогдашний его коллега в Минске желал победы и второго президентского срока, в Вашингтоне могут и отметить. Если заметят.

А пока вот предпраздничное настроение на фоне COVID-19 подпитывает интерес к предстоящей встрече посла страны французской революции с таким ненавистным в Европе беларуским узурпатором. И тогда, им будет, что сказать друг другу такое, что голова закружится.