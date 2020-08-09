Беларусь охвачена протестами - что происходит?

В центре Минска начались стычки между протестующими и милицией.

Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

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В Жодино бойцы ОМОНа опустили щиты и потом даже положили их на землю перед протестующими.

В Минске автозак сбил человека, который стоял на проезжей части, пишет Tut.by.

Вслед за светошумовыми гранатами и газом в Минске в ход пошли резиновые пули. Протестующим попадает в ноги, передает BBC.

Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих власть совершает серьезную ошибку.

Светлана Тихановская сказала журналистам:

"Вся избирательная кампания показала огромную поддержку белорусского народа. Огромное количество людей выходили на митинги, такого в нашей Беларуси никогда не было. Было невероятное количество наблюдателей, не все получилось, но мы старались, как могли. Отдельно хочу поблагодарить избирательные комиссии, которые считали честно, это тоже подвиг. Наши люди проснулись. Я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни. Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать. Большое спасибо всем — штабам, волонтерам, всем, кто был рядом. Я считаю, что мы победили, потому что мы победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед".

Корреспондент BBC сообщает: "Прямо сейчас на моих глазах по Проспекту Победителей идет плотно сгрупированная колонна ОМОНа. Они постепенно вытесняют протестующих с проспекта в сторону площади Октябрьской. Вслед за омоновцами едет несколько автозаков. Туда периодически сажают тех, кого удалось схватить.

В Минске дана команда «Начинаем вытеснение». Людей оттесняют людей с проезжей части со стороны Немиги — ОМОН движется дальше по направлению к Мельникайте.

ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать.Об этом сообщает телеграмм канал Tut.by новости.

В районе проспекта Победителей в Минске использовали светошумовые гранаты.

Закрыты на входы и выходы на многих станциях метро. Поезда на этих станциях не останавливаются. С 20.00 закрыты на вход и выход также станции метро "Немига", "Молодежная", "Фрунзенская". Поезда на этих станциях также не останавливаются. В столичном метрополитене пояснили это решение заботой о безопасности пассажиров.

Тем временем обнародованы результаты национального exit poll. По их данным, Александр Лукашенко набрал 79,7%, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех — 9,2%.

Также напомним, что в Минске силовики перекрыли центр Минска. Многие выходы на проспект Независимости перекрыты, дежурит много спецтехники, сотрудников милиции и военных из внутренних войск.

В Бресте перекрыли турникетами выходы на площадь Ленина со стороны улиц Пушкинской, Гоголя, Энгельса.

Итак, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00. На некоторых из них люди не успели проголосовать.

Отметим, что, по словам Лидии Ермошиной, их время работы продлевать не будут. Она же рассказала, что очереди на участках — «организованная провокация со стороны протестного электората».

По сообщениям наших журналистов, в Минске на некоторых участках позволят проголосовать тем, кто не успел это сделать, и после 20.00.