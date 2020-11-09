Беларусь объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов

В вечернем выпуске новостей сообщили, что британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске. Называются их имена и должности — военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд.

— По информации правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, — заявил закадровый голос корреспондента в сюжете.

Дипломатам также вменяется в вину то, что они с мая этого года не раз встречались с представителями правозащитных организаций, а также неправительственных структур.

— А еще военный атташе неоднократно посещал регионы с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги уже выносили предупреждения, но все они были проигнорированы, — говорится в сюжете.

В нем Тимофи Уайт-Бойкота также назвали «кадровым разведчиком» и рассказали о его опыте работы в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине.

Лиса Тамвуд, как сообщается в сюжете, координировала работу брюссельского бюро ВВС, журналисты которого прибыли в Беларусь для освещения работы штаба Тихановской и акций протестов.

— 8 ноября Министерством иностранных дел Беларуси ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон-грата, — сообщил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. — Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц.

Британские дипломаты уже покинули Беларусь.

Отношения Беларуси и Великобритании

Отношения между нашими странами резко ухудшились после проведения президентских выборов, результаты которых Великобритания не признала. Уже на следующий день Александр Лукашенко заявил, что акциями протеста управляют в том числе и из Великобритании: «Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять».

29 сентября Великобритания и Канада объявили о введении санкций против Александра Лукашенко и еще семи высокопоставленных белорусских чиновников.

9 октября Великобритания отозвала своего посла из Беларуси в Лондон для консультаций. Это решение было принято в знак солидарности с высылкой польских и литовских дипломатов по требованию Минска.

5 ноября Великобритания призвала провести новые президентские выборы в Беларуси.