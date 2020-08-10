Беларусь: новые столкновения в Минске, Тихановская вышла на связь

МВД Беларуси сообщает:"Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью".

Телеграм канал Типичная Беларусь сообщает:

"После того, как ОМОН напал на группу людей у метро «Пушкинская», митингующие бросили им к ногам четыре бутылки с зажигательной смесью".

РИА Новости, Еврорадио и корреспондент "Белсат" передают, что в Минске протестующие начали кидать в ОМОН "коктейли Молотова". Это, пишут они, происходит на улице Притыцкого.

Силовики продолжают применять резиновые пули и светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.

На видео из Минска видно, как автомобиль наезжает на человека.



Демонстранты пытались построить на улице баррикады. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты. В ответ протестующие начали пускать петарды в сторону силовиков. Сейчас в районе торгового центра "Рига" слышны сирены скорых.









Штаб Тихановской сообщает, что Светлана вышла на связь и с ней все хорошо.

Напомним, что Тихановская исчезла из поля зрения после того, как в 16 часов 10 августа вошла в здание ЦИК Беларуси

Глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил по телевидению, что спецслужбам удалось предотвратить покушение на жизнь на оппозиционного кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Кто именно якобы собирался убить ее, Вакульчик не уточнил, сказав лишь, что было перехвачено о необходимости, как было сказано, сакральной жертвы, и что отправитель сообщения уже известен.

Подтверждений этому заявлению пока нет. Формулировкой "сакральная жертва" оперировал Владимир Путин незадолго до президентских выборов 2012 года, имея в виду, что оппозиция может пойти на убийство кого-то из своих лидеров ради того, чтобы поставить под сомнение их результаты.

Сама Тихановская отправилась в ЦИК с жалобой на официальные результаты выборов.

Тем временем в Беларуси снова начались задержания. К стеле "Минск - город-герой" в центре Минска снова стягиваются автозаки.

Журналисты многих СМИ наблюдали задержания не менее 30 протестующих.

Кальварийская улица в Минске. Протестующие перекрыли дорогу. Корреспондент TUT.BY на перекрестке Кальварийсеой и проспекта Машерова услышал, как взорвалась первая на сегодняшний день светошумовая граната.

Протестующий с разбегу пнул омоновца, который задерживал человека. Люди аплодируют.

А в Минске по демонстрантам открыли огонь. Какими пулями, пока неизвестно. Ранена журналистка. Все подробности будут в телеграме — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/23VWkM4JXC

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



Многие водители продолжают поддерживать протестующих сигналами. Таких останавливают сотрудники ГАИ.

В Минске ОМОН вытеснил протестующих с проезжей части возле Royal Plaza, окружив их с обеих сторон проспекта Победителей. При этом в отношении некоторых людей, в том числе одной женщины, была применена сила, сообщает корреспондент TUT.BY.

⚡️ Уличный бой идет в Бресте

Все видео столкновений с ОМОНом в Беларуси в моем телеграме. Присоединяйтесь к онлайну: https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/VwNMwahQHj

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020

По его словам, командир группы советует бойцам задерживать тех, кто имеет черные очки и маски, а также белые ленты на руках.

Что происходит в регионах?

Брест. Там очень активные протесты сегодня, с разгонами и применением светошумовых гранат и резиновых пуль. До сих пор — а уже полночь — продолжаются противостояния с ОМОНом. Onliner пишет, что местные жители запускают фейерверки в сторону силовиков. Все это происходит на проспекте Машерова и бульваре Космонавтов. А на улице Гоголя даже пытались разобрать тротуар, чтобы построить баррикады. Сейчас автомобилисты припарковались у обочин, устроив пробку.

Гродно. В 17 часов в центре города закрылись кофейни и магазины — владельцы готовились к массовым протестам. Люди хотели прийти к областной филармонии, но подходы к ней заранее перекрыла милиция. Люди все же вышли, несмотря на перекрытия. и около 19 часов начались точечные задержания. Nexta (это оппозиционный канал, поддерживающий протестующих) пишет, что в городе человек пострадал под колесами автозака, но подтверждения этой информации у нас пока нет.

Новополоцк. Там тоже силовики начали разгон протеста. На видео видно, что за несколько минут до начала разгона люди стояли на месте и аплодировали, скандировали: “Милиция с народом”. Демонстрантов начали разгонять спецсредствами.

Гомель. Сейчас, пишут очевидцы, все спокойно. Протесты есть в центре, а по окраинам тишина. У Nexta забавное наблюдение: обычно на пересечении улиц Борисенко и Междугородней очень много машин ОМОНа, поскольку рядом расположена их база. Зато сейчас ни одной машины там нет. Nexta выдвигает версию, что большинство уехало в другие регионы — вчера в Гомеле было тихо. Сейчас, несмотря на протест, никого не разгоняют.

Барановичи. Милиция активно разгоняет протестующих, люди убегают, но возвращаются обратно. Именно там произошел развеселивший соцсети случай: двое ОМОНовцев погнались за молодым человеком, но тот оказался очень спортивным: как-то так быстро от них убегал, что ОМОНовцы в итоге столкнулись друг с другом и упали на землю. Вот тут есть видео (осторожно, содержит мат).

Пинск. Там люди тоже вышли на протесты. Местная жительница Мария рассказывала нам, что вчера в Пинске было страшно — были серьезные столкновения с милицией. Сейчас со связью в Пинске не очень, поэтому информации о том, что там происходит сейчас, мало. Местные жители иногда прорываются в соцсети и пишут, что милиция задерживает людей, в том числе подростков.

Лида. Там сегодня стычки с силовиками, которые заканчиваются жесткими задержаниями. Протестующих отправляют в автозаки.

Бобруйск. Милиция сконцентрировалась в центре города, перекрыв улицы. Но люди собираются подальше — в 6 микрорайоне.

Могилев. Сегодня там были задержания, на данный момент протесты стихли.

Витебск. Там огромные проблемы с интернетом, поэтому мы точно не знаем, что происходит в городе в эти минуты. Последнее, что мы оттуда слышали, — в центр города стянулась милиция, движение на многих улицах было перекрыто.

Мозырь. Протестующие вышли на площадь Ленина, их закидали светошумовыми гранатами. Люди в ответ кричали: “Предатели!” Пытались строить баррикады. Силовики задерживали, до кого могли дотянуться.

Молодечно. Есть несколько сообщений о том, что силовики избили подростков. Против протестующих используют спецсредства.

Жодино. Люди начали собираться вечером, милиция прогоняла их со словами: “Это для вашей же безопасности”. Автомобилисты поддерживают протестующих. Протест продолжается, уже были задержания.

Сегодня МВД Беларуси работает оперативнее. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова на несколько часов быстрее, чем вчера, смогла подтвердить, что в Минске задерживают участников протеста.

Омоновцы толпой избивают протестующих.

В городах Беларуси строят баррикады и разбирают плитку. Внимательно слежу и добываю для вас все фото и видео. Подписывайтесь на онлайн в телеграме — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/V6zSG8YyJX

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



Сколько задержанных — она, как и вчера, не знает.

При попытке дозвониться на белорусские мобильные номера по скайпу звучит следующее голосовое сообщение на русском и английском языках:"Ваш звонок имеет признаки нарушения порядка пропуска трафика, поэтому он перенаправлен для блокировки."

Нескольких российских журналистов отпустили — с ними долгое время не было связи. На свободе — журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель канала WarGonzo Семен Пегов, сообщают российские агентства со ссылкой на посольство.

Выборы 9 августа, на которых Александр Лукашенко в шестой раз баллотировался на пост президента Белоруссии, закончились массовыми демонстрациями протеста и столкновениями с милицией.

Я дико извиняюсь, но международное право вообще позволяет использовать военный спецназ против безоружных людей? pic.twitter.com/Hm9hsh4Fs5 — Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



Ранее из Гродно сообщали, что силовики стянули спецтехнику, начались задержания. Сейчас есть информация, что в районе филармонии остаются около тысячи человек — они перекрыли дорогу. После этого ОМОН бросился задерживать людей.

Также СМИ говорят, что серьезно пострадал один человек — протестующие сейчас ждут скорую помощь.

Там же кто-то бросил в сотрудников ГАИ некий предмет, похожий на светошумовую гранату. Местные сейчас обсуждают, что это, похоже, была провокация.

В Гродно толпа космонавтов избивает человека. pic.twitter.com/oE6tKFS1jS — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020



В течение нескольких часов протестующие были разогнаны; МВД Белоруссии сообщает о 3000 задержанных.

В столицу были стянуты большие силы милиции и спецслужб; при разгоне демонстраций ОМОН применял слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты.

По данным властей, травмы получили около 90 человек, в том числе 39 сотрудников милиции. Оппозиционеры и независимая пресса говорят о многих десятках раненых и избитых омоновцами, но точных цифр не называют.