По итогам шести месяцев цены в стране увеличились на 2,9%. На первых местах Узбекистан (6,3%) и Украина (4,4%). Как и в Беларуси, на 2,9% выросли цены в Эстонии. Меньше инфляция была в Казахстане, Латвии (по 2,6%), России (2,1%), Литве (1,6%), Молдове и Таджикистане (по 0,8%).

Цены снизились в Кыргызстане (на 0,1%), Грузии (на 0,4%), Азербайджане (на 0,5%) и Армении (на 0,6%). В Туркменистане опубликованы данные только за первый квартал (рост цен на 5,8%).

В июне в Беларуси цены повысились на 0,4%. Это пятый показатель после Эстонии (0,9%), Латвии (0,6%), России и Таджикистана (по 0,5%). В Казахстане цены выросли за месяц на 0,2%, в Литве, Молдове и Украине не изменились, в Кыргызстане — снизились на 0,2%, Узбекистане — на 0,4%, Грузии — на 0,6%, Азербайджане — на 0,7%, Армении — на 1,6%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены повысились с начала года на 5,36% (за июнь — на 0,75%).

По росту цен в январе (0,8%) и январе—феврале (1,7%) Беларусь была четвертой на территории бывшего СССР, в первом квартале — делила третье место с Арменией (2,5%), в апреле и мае была третьей (2,8% и 2,5%).

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2018 год потребительские цены должны увеличиться не более чем на 6%. В 2017 году они выросли на 4,6% (в январе—июне — на 3,4%, в июне — на 0,7%).