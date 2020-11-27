С точки зрения авторов концепции, она поможет преодолеть политический кризис в Беларуси и избежать раскола между обществом и чиновниками. Кроме прочего, документ предусматривает создание специального органа, который будет отвечать за восстановление в стране законности и национальное примирение.

Для достижения этих целей КС предлагает рассматривать случаи любых форм политических преследований - таких, как применение физической силы, нарушений прав человека, привлечения кого-либо к административной или уголовной ответственности за политическую позицию.

Процедура примирения для госслужащих





Кроме того, в КС считают необходимым разработать процедуру примирения для госслужащих, "которые помогут установить обстоятельства, являющиеся предметом разбирательства". "Не все государственные служащие совершали преступные действия", - подчеркивают в Координационном совете.

"Те госслужащие, чьи действия не повлекли за собой вред жизни или здоровью, будут освобождены от уголовной или административной ответственности. Вместо этого они могут облагаться штрафами или подвергаться ограничениям в своей работе при условии раскаяния и добровольного и активного содействия", - говорится в сообщении КС.

Концепция восстановления законности и национального примирения предполагает также создание фонда для компенсации материального и морального вреда причиненного участникам протестов.

Координационный совет оппозиции в Беларуси





Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции Беларуси 14 августа, через пять дней после проведения в стране президентских выборов. Заявление ЦИК о том, что на выборах с большим перевесом победил тогдашний глава государства Александр Лукашенко, привело к началу массовых протестов.

Первое заседание Координационного совета прошло в Минске 19 августа. По словам члена КС Максима Знака, этот орган был создан, чтобы "обеспечить согласие в обществе и принятие гражданским обществом мер для разрешения сложившегося кризиса".

Со своей стороны, Лукашенко заявил, что считает деятельность КС "попыткой захвата власти в стране". "Они требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил он 18 августа на заседании Совбеза.