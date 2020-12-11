aA
В сеть попала видеозапись, на которой сотрудник коммунальных служб топором вырубает бело-красно-белый флаг, замерзший на поверхности пруда в районе Парка высоких технологий. Видео быстро разошлось по социальным сетям, а уже сегодня утром некоторые минчане решили повторить трюк и тоже заморозили флаги, пишет Onliner.
Беларусь: коммунальщики топором вырубали бело-красно-белый флаг изо льда
© Tut.by

— Сначала что-то бросили на лед, по всей видимости, соль. И стояли курили минут 30−40. Потом один из них пошел на лед, и где-то минут 20−30 рубил его под собой, — рассказала TUT.BY одна из местных жительниц, которая наблюдала за происходящим.

По ее словам, больше часа мужчина пытался таким образом выдергивать флаг.

Статьи по теме:
Белорусам закрыли границу на выезд: COVID-19 или политика?  (7)
Глава МИД Литвы: начатое расследование насилия в Беларуси – позитивный прецедент  (70)

— Пришли местные жители, просили не рисковать собой. Потому что сотрудники «Зеленстроя» были без жилетов, без средств защиты. У них с собой даже веревок не было, — рассказывает женщина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Беларуси идет эскалация насилия с ростом по экспоненте со стороны власти Интервью Delfi: "Все это для нынешнего режима закончится неминуемо плохо" (236)

Гражданской войной периодически называют нынешнюю...

TOP новостей

Назначенный глава Минздрава Литвы поделился планом по коронавирусу из трех пунктов  Цель - не больше 200 больных в сутки (41)

Назначенный глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в...

Linas Slušnys

Правящие публично о плане не сообщают, но ужесточения готовят (41)

После того как президент Литвы Гитанас Науседа...

В больницах Литвы находятся больные ковидом пациенты разных возрастов (9)

Тест самой молодой в Литве жертвы ковида – 27-летнего...

В Литве диагностировано 3067 новых случаев коронавируса и 29 смертей (10)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3067 новых...

Президент Литвы: большинство жителей возможно привить от коронавируса до середины лета (9)

Большинство населения Литвы возможно привить от...