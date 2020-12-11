Беларусь: коммунальщики топором вырубали бело-красно-белый флаг изо льда

— Сначала что-то бросили на лед, по всей видимости, соль. И стояли курили минут 30−40. Потом один из них пошел на лед, и где-то минут 20−30 рубил его под собой, — рассказала TUT.BY одна из местных жительниц, которая наблюдала за происходящим.

По ее словам, больше часа мужчина пытался таким образом выдергивать флаг.

— Пришли местные жители, просили не рисковать собой. Потому что сотрудники «Зеленстроя» были без жилетов, без средств защиты. У них с собой даже веревок не было, — рассказывает женщина.