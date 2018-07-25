— Этот вопрос тоже обсуждался на уровне правительства, принято решение о том, чтобы провести на определенных территориях Республики Беларусь эксперимент — на определенные районы распространить ограничение (на продажу алкоголя. — Прим. TUT.BY), — сообщил во время пресс-конференции Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

По его словам, эксперимент проведут для того, чтобы потом изучить, как это повлияет на сокращение уровня преступности и снижение криминальной обстановки в регионе.

— Конкретных районов я еще не видел, но что схема принята к исполнению, это да, — добавил Карпович.

За ограничение продажи алкоголя, напомним, активно выступает МВД Беларуси. В конце 2017 года в ведомстве рассказали о проекте указа "О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом". Там предлагается не продавать алкоголь с 23.00 до 9.00, а в магазинах с площадью торгового зала 1000 кв. м и больше оборудовать для алкоголя отдельный зал. Кроме того, среди предложений — увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.