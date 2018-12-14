"Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим, и соглашение будет готово к подписанию", — приводит слова Румаса журналистам по итогам заседания сайт российского правительства.

Беларусь и Россия согласовали текст соглашения о взаимном признании виз в конце ноября. Проект предполагает, что иностранные граждане, которые имеют визу одной страны, могут пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. При этом приезжающие в Беларусь в рамках безвизового режима иностранцы для посещения России должны будут получать соответствующую визу.

Подготовленное соглашение также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: обмен сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.