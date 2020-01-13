Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
© Reuters/Scanpix

Это ведомство в Беларуси и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ занимаются тарифным регулированием. Их сегодняшние переговоры не увенчались успехом.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января.

Статьи по теме:
Лукашенко: Россия предложила Беларуси покупать нефть по цене выше мировой  (116)
Политобозреватель: Путин безвозвратно решил не субсидировать Беларусь в прежних объемах  (29)

Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.

Ранее Беларусь предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%.

Если ФАС и МАРТ не достигнут договоренности, «указанные тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3 процентных пункта, а именно на 6,8%».

Российская «Транснефть», по словам ее представителя Игоря Демина, уже дала ответ, что с полученным от белорусских коллег предложением по повышению тарифа не согласна.

В сентябре Беларусь повысила тариф на 3,7%. Однако главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что повышение тарифа на прокачку нефти по «Дружбе» на 21% позволило бы до конца 2019 года покрыть все издержки Беларуси в связи с инцидентом с загрязненной нефтью.

Статьи по теме:

Цена нефтяного спора Беларуси и России — около 200 млн долларов, первая партия нефти уже оформляется (44)

Минск ведет переговоры с российскими нефтяными...

Беларусь и Россия не договорились о тарифе на транзит нефти (1)

Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит...

В Беларуси вынесены два новых смертных приговора (1)

К смертной казни приговорены два брата, обвиняемые по...

Лукашенко: Россия предложила Беларуси покупать нефть по цене выше мировой (116)

Россия предложила Беларуси покупать нефть по ценам...

Политобозреватель: Путин безвозвратно решил не субсидировать Беларусь в прежних объемах (29)

Быстро диверсифицировать поставки нефти в Беларусь...

СК Беларуси отказался возобновить дело о похищении Завадского (3)

Следственный комитет Беларуси ответил жене...

TOP новостей

Žiema. 2000 m. 2010 m. žiema 2005 m. žiema

Климатолог предлагает привыкать к новой литовской зиме: это время года изменилось больше всего (1)

"Декабрь еще только начался, а за окном уже глубокая...

Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (26)

80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...

На снятие зеленых стрелок в Вильнюсе ушли сто тысяч, сколько будет стоить их возвращение (12)

Снятие табличек с зелеными стрелками, разрешающими...

Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа (625)

12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в...

Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (27)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...