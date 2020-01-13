Это ведомство в Беларуси и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ занимаются тарифным регулированием. Их сегодняшние переговоры не увенчались успехом.
Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января.
Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.
Ранее Беларусь предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%.
Если ФАС и МАРТ не достигнут договоренности, «указанные тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3 процентных пункта, а именно на 6,8%».
Российская «Транснефть», по словам ее представителя Игоря Демина, уже дала ответ, что с полученным от белорусских коллег предложением по повышению тарифа не согласна.
В сентябре Беларусь повысила тариф на 3,7%. Однако главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что повышение тарифа на прокачку нефти по «Дружбе» на 21% позволило бы до конца 2019 года покрыть все издержки Беларуси в связи с инцидентом с загрязненной нефтью.
Беларусь и Россия не договорились о тарифе на транзит нефти (1)
Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит...
В Беларуси вынесены два новых смертных приговора (1)
К смертной казни приговорены два брата, обвиняемые по...
Лукашенко: Россия предложила Беларуси покупать нефть по цене выше мировой (116)
Россия предложила Беларуси покупать нефть по ценам...
Политобозреватель: Путин безвозвратно решил не субсидировать Беларусь в прежних объемах (29)
Быстро диверсифицировать поставки нефти в Беларусь...
СК Беларуси отказался возобновить дело о похищении Завадского (3)
Следственный комитет Беларуси ответил жене...
TOP новостей
Климатолог предлагает привыкать к новой литовской зиме: это время года изменилось больше всего (1)
"Декабрь еще только начался, а за окном уже глубокая...
Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (26)
80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...
На снятие зеленых стрелок в Вильнюсе ушли сто тысяч, сколько будет стоить их возвращение (12)
Снятие табличек с зелеными стрелками, разрешающими...
Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа (625)
12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в...
Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (27)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...