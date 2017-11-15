Беларусь и Россия до конца года планируют подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей 15 ноября на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает интернет-газета naviny.by
Vladimiras Makėjus, Sergejus Lavrovas
© RIA/Scanpix

«Сегодня всерьез обсудили вопрос о работе над межправительственным соглашением о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании Союзного государства. Подписание этого соглашения состоится до конца 2017 года», — цитирует Макея российское агентство ТАСС.

В свою очередь Лавров отметил, что соглашение о взаимном признании виз облегчит пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран.

«Мы особое внимание уделили некоторым аспектам практического развития сотрудничества в рамках Союзного государства, в частности формированию единого миграционного пространства, — сказал он. — Наши министерства совместно с другими соответствующими ведомствами РФ и Беларуси продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства».

По словам Лаврова, стороны договорились работу над соглашением «последовательно проводить и довести ее до результата».

Белорусские новости
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Беларусь

Бросят ли на Донбасс белорусских миротворцев? комментарий

Минск готов направить миротворцев в зону конфликта на...

В Беларуси последователя "Исламского государства" приговорили к 12 годам

10 ноября в белорусском Полоцке судебной коллегией по...

Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс (2)

Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс,...

Беларусь и Россия готовы подписать соглашение о взаимном признании виз (2)

Беларусь и Россия до конца года планируют подписать...

Голосование Беларуси в ООН по Крыму на Украине назвали "ножом в спину" (6)

«Ножом в спину» назвала первый вице-спикер Верховной...

TOP новостей

Правительство Литвы отклонило проект всеобщего декларирования имущества (3)

Правительство Литвы не одобрило предложение...

Илья Лагутенко: уверен, что с Литвой у нас отношения "по любви" (18)

Решение лидера культовой российской группы " Мумий...

Фотограф Рекашюте рассказала о сексуальном домогательстве (50)

Все больше женщин рассказывает о пережитых сексуальных...

Памятник Витаутасу Великому в Каунасе вызвал неожиданную дискуссию (32)

Каунас . Аллея Лайсвес. Рядом с центральным зданием...

Министр предложил правительству Литвы восстановить участок путей в Латвию (27)

Министерство транспорта Литвы предложит...