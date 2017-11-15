«Сегодня всерьез обсудили вопрос о работе над межправительственным соглашением о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании Союзного государства. Подписание этого соглашения состоится до конца 2017 года», — цитирует Макея российское агентство ТАСС.
В свою очередь Лавров отметил, что соглашение о взаимном признании виз облегчит пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран.
«Мы особое внимание уделили некоторым аспектам практического развития сотрудничества в рамках Союзного государства, в частности формированию единого миграционного пространства, — сказал он. — Наши министерства совместно с другими соответствующими ведомствами РФ и Беларуси продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства».
По словам Лаврова, стороны договорились работу над соглашением «последовательно проводить и довести ее до результата».
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