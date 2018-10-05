Беларусь и Латвия заключили соглашение о международном железнодорожном сообщении. Документ подписали министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр сообщения Латвии Улдис Аугулис в рамках Белорусской транспортной недели, сообщает оргкомитет форума.
© Anželika Stackevič

Документ предусматривает регулирование беспрепятственных перевозок пассажиров, багажа, грузовых железнодорожных перевозок в соответствии с современными условиями эксплуатации железнодорожного транспорта в обеих странах.

Также соглашение будет регулировать организацию международных железнодорожных перевозок между Латвией и Беларусью, в том числе определенные обязательства перевозчиков и персонала, пограничный контроль и другие меры контроля, экстренного и аварийного расследования и другие вопросы.

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Кроме данного соглашения, совместный план мероприятий по подготовке к чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, подписали заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис.

Как сообщал БелаПАН, назначая 18 сентября нового посла в Латвийской Республике, Александр Лукашенко отметил большой потенциал в развитии сотрудничества с этой страной.

"Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект", — заявил белорусский руководитель.

"Самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать", — сказал Лукашенко.

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