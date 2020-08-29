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Белорусские власти лишили аккредитации сразу несколько журналистов, работающих в стране на иностранные СМИ. Таким образом, им запрещено освещать события в стране.
Беларусь гонит журналистов: МИД лишил аккредитации корреспондентов иностранных СМИ, блокируются новостные порталы
© AFP / Scanpix

Аккредитации белорусского МИД лишены корреспонденты Би-би-си, "Радио Свобода", "Настоящего времени", немецкого телеканала ARD, агентства Франс пресс, Рейтер и Ассошиэйтед пресс, Deutsche Welle, RFI.
В стране с 9 августа не прекращаются акции протеста недовольных подсчетом голосов на выборах в Беларуси.

Действующий президент Александр Лукашенко еще до выборов критиковал журналистов иностранных СМИ, которые, по его мнению, "призывают к массовым беспорядкам": "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - говорил Лукашенко в конце июля.

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Блокировка новостных порталов

В Беларуси заблокировано более 70 сайтов на основании решения Министерства информации. В самом министерстве получить комментарий не удалось. Вот, что говорится приказе министерства, которое TUT.BY предоставил владелец одного из заблокированных ресурсов.

"В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларуси или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь. В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти... (список ресурсов)".

Несколько дней назад Верховный суд Беларуси отказался возбуждать дело о непризнании результатов выборов 9 августа, как того добивались протестующие. Жалобу на итоги выборов подала на следующий день после голосования соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

Тихановская, с 10 августа находящаяся в Литве, несколько дней назад, выступая на виртуальном заседании Европарламента, назвала происходящее в Беларуси "мирной демократической революцией", сказала, что страна пребывает в кризисе и протестующих запугивают, но выразила готовность к переговорам с действующей властью.

"Наша цель - достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков", - сказала Тихановская во вторник.

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bbcrussian.com
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