Он отметил, что для белорусской стороны актуально приобретение нефтетерминала в собственность в балтийских портах.
"Работа в этом направлении ведется на постоянной основе с портами Латвии и Литвы, но одним из существенных моментов при решении данного вопроса является возможность того или иного терминала по приемке нефти с моря", — сказал Гриб.
Заместитель гендиректора БНК пояснил, что данная тема актуальна в связи с возможной закупкой в будущем альтернативной (нероссийской) нефти. "Речь идет о том, чтобы в месяц таким образом импортировать 200-300 тыс. тонн нефти. Если будет выстроена программа поставок, то получение таких объемов реально", — пояснил Гриб.
Он уточнил, что в настоящее время рассматривается вариант закупки альтернативной нефти через балтийские порты и последующей ее поставки на нефтеперерабатывающие заводы железной дорогой.
"Поставки альтернативной нефти трубопроводным путем также обсуждаются, но это будущая перспектива", — сообщил заместитель гендиректора БНК.
Свою инфраструктуру для транспортировки нероссийской нефти Беларуси сегодня предлагает в том числе Украина. По сведениям БелаПАН, украинская железная дорога уже предложила белорусской стороне скидки в случае, если Беларусь будет закупать альтернативную нефть и транспортировать ее через территорию Украины.
"Вопрос поставок нероссийской нефти в Беларусь через территорию Украины предметно обсуждался. Более того, украинская железная дорога уже выразила готовность предоставить значительную скидку, если нефть будет поставляться в Беларусь железнодорожным транспортом", — сообщил БелаПАН участник переговоров.
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