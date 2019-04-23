Беларусь рассматривает возможность приобретения нефтетерминала как для экспорта нефтепродуктов, так и для импорта альтернативной (нероссийской) нефти, сообщил журналистам 23 апреля в Минске заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Он отметил, что для белорусской стороны актуально приобретение нефтетерминала в собственность в балтийских портах.

"Работа в этом направлении ведется на постоянной основе с портами Латвии и Литвы, но одним из существенных моментов при решении данного вопроса является возможность того или иного терминала по приемке нефти с моря", — сказал Гриб.

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Заместитель гендиректора БНК пояснил, что данная тема актуальна в связи с возможной закупкой в будущем альтернативной (нероссийской) нефти. "Речь идет о том, чтобы в месяц таким образом импортировать 200-300 тыс. тонн нефти. Если будет выстроена программа поставок, то получение таких объемов реально", — пояснил Гриб.

Он уточнил, что в настоящее время рассматривается вариант закупки альтернативной нефти через балтийские порты и последующей ее поставки на нефтеперерабатывающие заводы железной дорогой.

"Поставки альтернативной нефти трубопроводным путем также обсуждаются, но это будущая перспектива", — сообщил заместитель гендиректора БНК.

Свою инфраструктуру для транспортировки нероссийской нефти Беларуси сегодня предлагает в том числе Украина. По сведениям БелаПАН, украинская железная дорога уже предложила белорусской стороне скидки в случае, если Беларусь будет закупать альтернативную нефть и транспортировать ее через территорию Украины.

"Вопрос поставок нероссийской нефти в Беларусь через территорию Украины предметно обсуждался. Более того, украинская железная дорога уже выразила готовность предоставить значительную скидку, если нефть будет поставляться в Беларусь железнодорожным транспортом", — сообщил БелаПАН участник переговоров.

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