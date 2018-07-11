Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод точной электромеханики" (Дзержинский район, Минская область) работает над дальнейшей модернизацией отечественной ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез", сообщила на днях пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета.

Перед предприятием поставлены цели — заменить все импортные комплектующие на отечественные, а также увеличить дальность стрельбы с 200 до 300 километров.

Будущее ракетного оружия куется сегодня под Дзержинском

На заводе уже выполнен комплекс работ по созданию отечественных версий основных элементов РСЗО — пускового контейнера, управляемого реактивного снаряда и системы управления.

Система управления реактивного снаряда (УРС) состоит из навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов. Навигационное устройство НБ1600 комбинированного типа разработано компанией "НТЛаб" (резидент ПВТ). Оно защищено от высокоэнергетических шумовых и маскирующих помех с трех направлений, а также от пропадания сигналов по двум глобальным навигационным спутниковым системам и «преднамеренных уводов следящих систем приемника по псевдодальностям».

Второй важнейший элемент системы управления — автопилот. Специалистами предприятия разработано несколько вариантов автопилотов. Предварительная проверка их функционирования в различных условиях выполнялась при помощи имитационной математической модели полета, которая также разработана специалистами Завода точной электромеханики.

Сейчас на предприятии, в соответствии с госпрограммой, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию боевого снаряжения для УРС различных модификаций.

«Реализация данных проектов позволит выполнить поручения главы государства по максимальной локализации аппаратуры РСЗО и сформировать научно-технический и технологический задел для создания широкого спектра управляемого ракетного оружия», — отмечалось в сообщении Госкомвоенпрома.

В апреле этого года на Алашанском полигоне (Китай, провинция Внутренняя Монголия) прошли испытательные стрельбы двумя ракетами с УРС отечественной разработки для проверки работоспособности основных систем управления, а также их готовности к государственным испытаниям.

Китайский прототип белорусского "Полонеза"

Для тех, кто интересуется ситуацией в белорусском ВПК, подобное развитие событий стало вполне ожидаемым. Александр Лукашенко не раз говорил о необходимости приобретения мощного ракетного оружия. Еще в ноябре 2008 года в интервью The Wall Street Journal он заявил: "Сейчас у нас нет на это средств, но получить такое оружие (я сейчас выдам тайну) мы планируем".

Затем последовала долгая пауза, но это вовсе не означало, что Лукашенко оставил свои намерения. На встрече с журналистами 29 января 2015 года глава государства сообщил о скором создании в Беларуси собственного производства современных средств огневого поражения. За словом последовало дело — 9 мая того же года, на параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, были продемонстрированы первые "Полонезы".

Элементы ракетных систем залпового огня — пусковая установка и транспортно-заряжающая машина — базируются на колесных шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930 "Астролог" (формула 8x8). На шасси Минского автозавода МАЗ-6317 (6х6) смонтирована машина боевого управления.

Достаточно необычной является конструкция артиллерийской части и транспортно-пусковых контейнеров для ракет, поэтому эксперты расходятся в том, какая именно зарубежная система залпового огня стала прототипом "Полонеза" — ведь белорусский ВПК не имеет опыта создания такого оружия.

В качестве исходного образца боеприпаса для РСЗО "Полонез" чаще всего называется китайская ракета A200, предназначенная для нанесения высокоточных ударов по объектам противника на дальностях до 200 км. Она разработана компанией China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), которая входит в состав государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Для обеспечения точности стрельбы на столь большой дальности ракета А200 оснащается комбинированной (инерциальная + спутниковая) системой наведения. Как результат, круговое вероятное отклонение этих ракет от точки прицеливания не превышает 50 м.

Несмотря на наличие прототипа, есть все основания утверждать: "Полонезы" — не просто копия китайских образцов. Хотя последние, несомненно, сыграли свою роль: на первых порах ряд комплектующих, которые Беларусь не могла изготавливать сама, поставлялся из Китая. В ноябре 2015 года на Заводе точной электромеханики появился собственный центр по созданию современных ракетных систем.

Возглавлявший тогда Государственный военно-промышленный комитет Сергей Гурулев заявил, что белорусские специалисты планируют в кратчайшие сроки не только создать для комплекса "Полонез" собственную ракету дальностью 200 км, но и освоить выпуск боеприпаса с существенно более высокими характеристиками.

Работы шли ускоренным темпом, и 16 июня 2016 года состоялись первые боевые пуски ракет системы "Полонез" с полигона в Гомельской области на полигон в Брестской.

Достигнутое — не предел

Впрочем, как оказалось, это была лишь прелюдия. В июле 2017-го во время посещения городского поселка Копысь, Александр Лукашенко заявил: "Если ты хочешь, чтобы тебя боялись (а боялись для чего — для того, чтобы не подумали и не захотели снова прокатиться через нас, как это было в 1941-1945-м), надо иметь ракету. Мы ее получили, и это только начало. Мы создадим еще мощнее оружие для того, чтобы обеспечить вашу безопасность".

Спустя три месяца в Гомельской области состоялись успешные боевые пуски ракет модернизированной системы "Полонез". Подводя их итоги, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев подчеркнул: точностные характеристики "Полонеза" позволяют обеспечить гарантированное попадание в цель с минимальным разрушением гражданской инфраструктуры.

"Это гуманное оружие, предназначенное для уничтожения только военных объектов. Уверен, что данный продукт белорусской оборонки будет обязательно востребован на мировом рынке вооружений", — сказал Двигалев.

Уровень локализации "Полонезов" достигает 95% — это очень высокая цифра, поскольку 100-процентной локализации достичь сложно даже самым промышленно развитым странам.

По мнению ряда экспертов, данный этап реализации проекта "Полонез" — не последний. В подтверждение своих слов аналитики ссылаются на новый боеприпас для этого ракетного комплекса, который был продемонстрирован на выставке Milex-2017.

По сути, он является белорусской версией китайской оперативно-тактической ракеты М20 (экспортный вариант ракеты DF-12) с максимальной дальностью полета до 280 км. Цифра эта установлена с учетом ограничений международного режима контроля ракетных технологий, который запрещает экспорт ракет дальностью свыше 300 км (для DF-12 данный показатель может существенно превышать 400 км.)

Благодаря системам спутниковой навигации круговое вероятное отклонение М20 от цели составляет около 30 м. Мощность боевой части в тротиловом эквиваленте — порядка 400-500 кг.

Авторитетные эксперты (такие, например, как бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин), считают: в случае локализации производства оперативно-тактического ракетного комплекса М20 в Беларуси показатель дальности может вырасти до 400-500 км. Превысить его не позволяет режим контроля ракетных технологий. Но даже в таком случае уже в ближайшее время Минск может стать обладателем оружия, способного серьезно повлиять на геополитическую и военно-стратегическую обстановку в регионе.

Это подтверждает вывод военных аналитиков о том, что для ряда стран, не относящихся к категории мировых лидеров в области военных технологий, ракетное оружие становится одной из важнейших составляющих системы обеспечения национальной безопасности.