Ожидание прорыва оптимистами, провала — пессимистами, и аккуратные предупреждения реалистов — всему нужно время и здравый смысл. TUT.BY — о событиях, явлениях и людях, сделавших уходящий 2017 год важным и неповторимым для Беларуси.

Интрига года: революционные декреты для предпринимателей и айтишников

Подготовка двух декретов, № 7 о развитии предпринимательства и № 8 о цифровизации экономики, держала в напряжении весь белорусский бизнес и мировое айтишное сообщество. Президент отмел все бюрократические препоны для мелкого и среднего бизнеса, оставив в прошлом печати, ассортиментные перечни, драконовскую субсидиарную ответственность и намекнул на декриминализацию некоторых экономических статей. В конце года, выдержав паузу по Станиславскому, глава государства подписал и главный документ IT-страны, с которым Беларусь прогремела на весь мир как потенциальный крипто-хаб, страна смарт-контрактов и лояльного айтишникам налогообложения.

Протест года: весенние марши «нетунеядцев»

Вечером 17 февраля в центре Минска проходит несанкционированный «Марш рассерженных белорусов». Неожиданно многочисленный. Более двух тысяч человек требуют отмены декрета о тунеядстве. Еще более громкой акцией становится традиционный День Воли, завершившийся брутальными задержаниями. Более 140 человек в итоге получают сутки и штрафы, а волна акций протеста прокатывается по регионам, но скоро сходит на нет — летом народу не до протестов, да и декрет обещают откорректировать. Весь год держит в напряжении возбужденное накануне Дня Воли дело «Белого легиона». Преследование участников, подозревавшихся в создании незаконного вооруженного формирования и подготовке массовых беспорядков, прекратят только в конце ноября.

Эпопея года: декрет о тунеядстве

Декрет № 3 о предупреждении социального иждивенчества, в народе — декрет о тунеядстве — сопровождают скандалы. Народ возмущен, да и властям очевидны проблемы с администрированием. Налоговая рассылает около 470 тысяч «писем счастья», многие из получателей платить очевидно не смогут. Спешное введение понятия «трудная жизненная ситуация» проблемы не решает, еще больше усложняя процедуру выявления «тунеядцев». В итоге президент поручает не взыскивать сбор в этом году, а дорабатывать декрет. Документ трансформируется в декрет о содействии занятости, а подобраться к «тунеядцам» решают с другой стороны, обязав полностью оплачивать льготируемые государством для остальных граждан услуги. Заработать он должен с 2019 года.

Старт года: запуск завода «БелДжи»

В ноябре первый серийный белорусский легковой Geely Atlas сходит с конвейера завода «БелДжи». «Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась», — признается президент. Масштабы производства впечатляют энтузиастов и пугают скептиков — 60 тысяч машин в год с возможностью удвоения. Цены на новенькие белорусско-китайские «паркетники» тоже впечатляют. Как обеспечить массовый сбыт мечте? Это тянет на «загадку года-2018».

Конфуз года: дело таможенников

«То, что мне представили фотографии при обыске у ваших сотрудников — это ужас. Огромная комната, полностью выложенная пачками купюр по десять тысяч долларов в каждой. И шага ступить негде», — впечатлился Александр Лукашенко.

Уголовные дела в отношении таможенников — не редкость, но дело верхушки Ошмянской таможни стоит особняком. Во-первых, брали почти все — на скамье подсудимых оказалось более 50 человек.

Во-вторых, сумма «заработка» — под миллион долларов на всех за пять лет. Судьба денег разная — 40 тысяч долларов сгнило, 160 тысяч откопали возле собачьей будки. Сроки — тоже разные, до 11,5 года с конфискацией.

Цифра года: рекордно низкая инфляция

Третий год Павла Каллаура на посту главы Нацбанка запомнится не только поступательной либерализацией валютного рынка, но и рекордно низкой инфляцией. Годовой прирост потребительских цен планировался на уровне 9%, но за одиннадцать месяцев благодаря благоприятной внешней среде и сдержанному росту доходов белорусов инфляция составляет скромные 4,4%. Теперь и международные эксперты признают, что инфляция в среднесрочной перспективе достигнет 5%. А пока Нацбанк обещает не останавливаться на достигнутом и переходить в режим тонкой настройки. Закрепиться на беспрецедентном для Беларуси уровне 5% будет непросто.

Призрак года: зарплата «по тысяче»

Весь год президент не устает напоминать о необходимости к концу года выйти на среднюю зарплату — 1000 рублей в месяц. Зарплаты растут вяло, средняя в ноябре достигает только 837 рублей, а реальные доходы и вовсе выходят в плюс только по итогам девяти месяцев. Впрочем, и президент отмечал: увеличение должно быть обосновано. Но задание пытаются выполнять. Эксперты констатируют: с третьего квартала рост реальной зарплаты опережает рост производительности труда, что может поставить под угрозу достижения властей по снижению инфляции. В итоге в среднем по тысяче белорусы, видимо, будут получать к концу 2018 года — средняя по будущему году зарплата составит 921−941 рубль в месяц.

Тренд года: безвиз введен и расширен

9 января Лукашенко подписывает указ о безвизе для граждан 80 государств. Условия весьма жесткие — не более пяти суток при въезде через Национальный аэропорт «Минск». В конце года прикинули, что «дополнительных» гостей страны — около 80 тысяч. Голоса скептиков становятся тише, а с нового года в некоторых районах Беларуси безвиз для иностранцев увеличат до 10 дней. Ждем распространения «длинного безвиза» по стране и появления «еще более длинного безвиза», снимая шляпу перед МИД и другими сторонниками открытости.

Узник года: задержан Арбузов

12 апреля задержан совладелец холдинга Fenox Global Group, крупного производителя автокомпонентов, Виталий Арбузов. В поле зрения силовиков он оказался по подозрению в неуплате налогов. Первоначально называется сумма ущерба в 120 млн рублей, через полгода речь будет идти о сумме 40 млн. Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», последние годы позиционировал себя больше как венчурный инвестор. Президент, который нередко комментирует громкие задержания, как это было с другим известным бизнесменом Александром Кныровичем, по владельцу «Фенокса» не высказывался. А вот член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский — похвалил.

Трагедия года: гибель солдата в Печах

5 октября становится известно о гибели военнослужащего в военном городке Печи. Сперва основная версия гибели Александра Коржича — суицид. 10 октября СК возбуждает уголовное дело о дедовщине.

Президент берет его под жесткий контроль. Подтверждаются подробности гибели: тело Коржича нашли висящим в петле из брючного ремня, ноги связаны шнурком, на голову надета майка. Командира воинской части, в которой служил Александр Коржич, отстраняют от должности, в деле около десятка задержанных. Весьма жестко о проблеме высказывается министр обороны Андрей Равков.

"Выявлены дичайшие факты преступной халатности ответственных лиц, их самоустранения от исполнения обязанностей, наличие изощренной системы издевательств, вымогания денежных средств, причем не только в отношении Александра Коржича. И все это в учебном центре, где, в отличие от войск, несопоставимо проще навести образцовый порядок и организовать подбор младших командиров», — возмутился Равков.

Речь года: Александр Муравьев

30 января инвестор «Мотовело» Александр Муравьев получает 11 лет колонии с конфискацией имущества по целому букету статей: мошенничество, хищение, уклонение от уплаты налогов.

Последнее слово опального бизнесмена многое говорит о правоприменительной практике в Беларуси.

"Объявили, что предприятие 29 апреля стало государственным. И снова команды, требования. Появилось письмо Шорца (мэра Минска. — Прим. TUT.BY) в адрес акционеров, что президент поручил обеспечивать высокие показатели роста, взгляд акционеров не совпадает со взглядом Мингорисполкома, поэтому вы нам акции безвозмездно отдайте. Я, когда показал письмо в Австрии, они разговаривать не могли.

В последующем — 9 человек в СИЗО. А что в газетах написали? Хозяин «Мотовело» развалил предприятие. Чиновники интервью дают: «Вовремя пресекли преступную деятельность, предотвратили массовое хищение товаров. Нужны небольшие средства, и все будет работать великолепно». Глава государства несколько раз проводил совещания по этому поводу. И каждый раз: «бандиты, бандиты». Мне было страшно, я понимал, что меня закапывают, что после таких публикаций в СМИ я живым не выйду".

Хайп года: майнинг

К середине года в Беларуси в дефиците оказываются мощные видеокарты, цены на них взлетают. Тогда многие белорусы впервые слышат, кто такие майнеры — люди, добывающие криптовалюты из производственных мощностей компьютеров. К концу года за курсом биткоина следит вся страна, активно обсуждая каждый взлет и отскок. Декретом президента № 8, который вступит в силу в марте 2018 года, криптовалюты получат официальный статус. И майните на здоровье.

Диспут года: школьно-гимназические будни

В середине мая президент требует пересмотреть время первого звонка в школах.

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», — считает Лукашенко. В итоге вместо наметившейся было дискуссии о реформе среднего образования обсуждение сворачивается до одного бытового вопроса. В августе — апогей дискуссии, и множество недовольных родителей спешат высказаться. В итоге 80% школ все-таки переносят занятия на 9 утра. Части школьников приходится коротать время до начала занятий под присмотром тоже не слишком довольных новшеством учителей, но все быстро успокаивается, тем более Минобр подбрасывает новую тему — отмена экзаменов в гимназии после четвертого класса.

Хайп года: майнинг

К середине года в Беларуси в дефиците оказываются мощные видеокарты, цены на них взлетают. Тогда многие белорусы впервые слышат, кто такие майнеры — люди, добывающие криптовалюты из производственных мощностей компьютеров. К концу года за курсом биткоина следит вся страна, активно обсуждая каждый взлет и отскок. Декретом президента № 8, который вступит в силу в марте 2018 года, криптовалюты получат официальный статус. И майните на здоровье.

Диспут года: школьно-гимназические будни

В середине мая президент требует пересмотреть время первого звонка в школах.

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», — считает Лукашенко. В итоге вместо наметившейся было дискуссии о реформе среднего образования обсуждение сворачивается до одного бытового вопроса. В августе — апогей дискуссии, и множество недовольных родителей спешат высказаться. В итоге 80% школ все-таки переносят занятия на 9 утра. Части школьников приходится коротать время до начала занятий под присмотром тоже не слишком довольных новшеством учителей, но все быстро успокаивается, тем более Минобр подбрасывает новую тему — отмена экзаменов в гимназии после четвертого класса.

Драма года: финал Кубка Федерации

Переполненная «Чижовка-Арена» 12 ноября отчаянно болеет за белорусских теннисисток, сражающихся за главный командный теннисный трофей. Равновесие перед заключительной встречей с командой США — 2:2. И драматичный пятый матч, в котором Александра Саснович и Арина Соболенко все-таки уступают Кубок Федерации. Большим успехом маленькой страны называет выступление белорусок капитан нашей женской команды Эдуард Дубров. И большой надеждой всех болельщиков, поверивших в вероятность невероятного.