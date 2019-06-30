Армия Беларуси повышает боевой уровень, переделывая советское "железо"

Компания "Волатавто" представила модернизированную советскую 220-миллиметровую РСЗО 9К57 "Ураган", получившую обозначение "Ураган-М". Эту систему в составе боевой машины (БМ) 9П140МБ и транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) 9Т452МБ показали на недавней международной выставке вооружения и военной техники Milex-2019.

РСЗО "Ураган-М", как и ее предшественница, предназначена для поражения живой силы, бронированной и легкобронированной техники, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры и узлов связи, дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей в зонах боевых действий на удалении 10-35 км. Залп одной БМ накрывает площадь более 42 га.

С бензинового двигателя — на экономичный дизельный

Артиллерийская часть обеих версий РСЗО состоит из пакета, в который собрано 16 трубчатых направляющих, поворотного основания с прицельными приспособлениями и механизмами наведения, уравновешивающего механизма, а также гидравлической и электротехнической аппаратуры.

В базовом варианте артиллерийская часть располагается на БМ 9П140, размещенной на колесном шасси ЗиЛ-135ЛМ (колесная формула 8×8). Шасси приводят в движение два двигателя V8 ЗиЛ-375. ТЗМ имеет такую же колесную базу, предназначена для транспортировки 16 реактивных снарядов (РС) и оснащена механическим устройством для заряжания.

В модернизированном "Урагане-М" БМ 9П140МБ базируется на колесном шасси МАЗ-631705 (6×6), на которое практически без изменений перенесена 16-ствольная артиллерийская часть со старых БМ 9П140. Пусковая установка имеет двухрядную кабину с двумя дверями с каждой стороны, там с достаточным комфортом могут разместиться четверо военнослужащих. Новая БМ оснащена современной системой связи.

Замена шасси, по мнению специалистов, объясняется соображениями экономии и удобства эксплуатации: на ЗиЛ-135ЛМ установлены два прожорливых бензиновых двигателя мощностью по 180 л.с. Они, по некоторым данным, расходуют до 130-150 л топлива на 100 км. Как следствие, запас хода старой РСЗО не превышает 570 км.

МАЗ-631705 оборудован 330-сильным дизелем, позволяющим на одной заправке проехать 1350 км. В лучшую сторону изменились и скоростные характеристики РСЗО: БМ на базе МАЗа способна разгоняться до 85 км/ч, а ее предшественница на базе ЗИЛа — только до 65 км/ч. При этом немаловажно, что обслуживать один двигатель гораздо проще, чем два, тем более что их выпуск давно прекращен.

После распада СССР вооруженные силы Беларуси получили 87 БМ 9П140, из которых 39 находились в составе 1199-го реактивного артиллерийского полка, дислоцированного в Барановичах (Брестская область), а еще 48 были на хранении на 1533-й базе хранения вооружения и техники в Крупках (Минская область). В 2009 году Беларусь поставила девять БМ 9П140 Эритрее.

Сейчас "Ураганами" оснащены 427-й реактивный артиллерийский полк Северо-Западного оперативного командования (Лепель, Витебская область) и 1199-й смешанный артиллерийский полк Западного оперативного командования (Брест).

В свое время Беларусь согласно условиям ДОВСЕ заявила о наличии у нее 72 БМ 9П140. Из них, вероятно, около половины находится на хранении — скорее всего, из-за больших затрат на эксплуатацию и исчерпания технического ресурса шасси ЗиЛ-135ЛМ.

Как МАЗ попал под "Град"

Отметим, что до "Урагана" модернизации с заменой двигателя была подвергнута РСЗО БМ-21 "Град".

В наследство от Краснознаменного Белорусского военного округа вооруженным силам Беларуси досталось 376 "Градов". Однако уже в конце 1990-х остро встала проблема износа шасси "Урал-375Д". По этой причине, а также из-за прожорливости двигателя шасси количество боеготовых систем в войсках резко сократилось.

Для исправления ситуации было решено заменить ходовую часть. Причем не за счет импорта, например из России, а разместив артиллерийскую часть БМ-21 на шасси семейства МАЗ-6317.

Белорусская версия "Града" получила название "БелГрад". Длина грузовой платформы МАЗ-6317 почти вдвое больше, чем у базового "Урала" — 6250 мм против 3900 мм, что позволило выгодно изменить компоновочную схему установки.

Разместив пакет пусковых труб в кормовой части, разработчики смогли установить между ним и кабиной стеллажи для 40 РС (существует и вариант на 80 РС). В результате боевой расчет БМ получил возможность перезаряжать пусковую установку без использования ТЗМ. Что позволило сократить время подготовки ко второму залпу до семи минут.

Испытания доработанной установки состоялись в конце 1997 года. Дальнейшая эксплуатация системы в войсках показала плюсы новой БМ. Теперь она может нести два боекомплекта, в связи с чем сокращается потребность в ТЗМ, а также снижается суммарный расход ГСМ.

Повысились автономность (до 1000 км), мобильность и скрытность системы ввиду сокращения частоты перезаряжания и дозаправок а следовательно, шлейфа обслуживающих машин.

Очень важно и то, что на заводе точной электромеханики в Дзержинске были разработаны модернизированные версии боеприпасов для БМ-21 "Град" и ее отечественной модификации "БелГрад".

В результате этой модернизации были получены 122-миллиметровые реактивные осколочно-фугасные снаряды с дальностью действия от 22 до 40 км. Если применять радиовзрыватель, который обеспечивает воздушный подрыв, эффективность действия таких боеприпасов увеличивается в 4-7 раз.

Причем под усовершенствованные снаряды не нужно специально дорабатывать БМ систем "Град" и "БелГрад".

Динамика рейтинга

Не так давно портал Global Firepower (доступ к данному ресурсу в Беларуси ограничен) опубликовал очередной рейтинг сильнейших армий мира. В этом рейтинге не принимается в расчет ядерный потенциал государств, а также показатель их военного и политического лидерства.

Всего были оценены 137 армий. В тройку лидеров вошли вооруженные силы США, России и Китая. Белорусские вооруженные силы заняли 39-е место, поднявшись с прошлогоднего 41-го. В 2017 году наша армия располагалась на 49-м месте. Таким образом, прогресс налицо.

Рассуждая о причинах такой динамики, эксперты обращают внимание на то, что, по данным составителей рейтинга, в вооруженных силах Беларуси значительно — со 123 до 238 — возросло количество БМ РСЗО. По числу единиц этого вида вооружений белорусская армия занимает 17-е место в мире, опередив такие страны, как Польша, Болгария, Германия, Литва, Латвия.

Так как за отмеченный период Беларусь не производила закупок новых РСЗО, резонно предположить, что рост их общей численности в вооруженных силах произошел прежде всего за счет ремонта и модернизации систем, ранее находившихся на хранении.

Есть основания предполагать, что после выполнения программы реновации "Урагана" этот показатель возрастет еще больше.