Американские беспилотники бессильны перед белорусскими технологиями?

Не так давно мировые СМИ со ссылкой на официальные круги в Вашингтоне сообщили, что американский десантный корабль USS Boxer, находящийся в Ормузском проливе, сбил иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Тайна сбитого беспилотника

По мнению ряда комментаторов, эта акция стала ответом на уничтожение силами ПВО Ирана разведывательного БПЛА военно-морского флота США незадолго до этого. Косвенным подтверждением такой версии можно считать восторженную реакцию президента США Дональда Трампа на успех своих моряков.

Однако в Тегеране опровергли победную реляцию, представив объективные доказательства того, что их беспилотник остался цел и невредим. В то время как американцы сбили свой собственный дрон.

В пользу подобного варианта развития событий склоняются и аналитики английской разведки. Причиной такой ошибки аналитики MI-6 считают вмешательство неких средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в работу бортовой аппаратуры БПЛА. По их мнению, из-за этого вмешательства произошла подмена идентификатора в системе опознавания американского аппарата, после чего системой ПВО USS Boxer он был принят за иранский и сбит.

Как и следовало ожидать, англичане возложили ответственность за эту диверсию на российский военный контингент в Сирии. Между тем, некоторые аналитики склонны отдать лавры победителя не Москве, а самому Тегерану.

В качестве довода они приводят успехи, достигнутые Ираном в области радиоэлектронной борьбы в последние годы — в частности, на успешный перехват в феврале этого года американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper.

Тогда военнослужащим Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана удалось взломать канал связи американского беспилотника, который снимал позиции иранских войск в Ираке и Сирии, и получить изображение с его бортовой видеокамеры. После чего подразделение РЭБ КСИР выдало автопилоту БПЛА команду на принудительную посадку в пустынной местности на территории Ирака.

При приземлении дрон получил серьезные повреждения, и командование ВВС США приняло решение его уничтожить. Для уничтожения аварийного БПЛА был использован другой MQ-9.

Иранским средствам РЭБ удалось внедриться в канал связи и этого беспилотника. Кадры, которые сделал посаженный американский БПЛА на территории Ирака и Сирии, так же, как и кадры его последующего уничтожения, были опубликованы в интернете.

Случай этот — не единственный: еще семь-восемь беспилотников, которые совершали постоянные полеты над Сирией и Ираком, были взяты под контроль подразделениями РЭБ КСИР Ирана, которые считывали с них данные в режиме реального времени.

На данный момент Иран собрал своеобразную коллекцию посаженных им американских беспилотников. В этом перечне — БПЛА Sentinel, Scan Eagle, Raptor, Reaper. Их общее количество достигло десятка, и иранцы уже освоили производство копий таких аппаратов после проведения реверс-инжиниринга.

Послать в нужном направлении

Перед экспертами все эти годы стоит вопрос о том, каким именно образом иранским военным удается принуждать к посадке вражеские дроны.

Насколько можно понять, порядок перехвата примерно соответствует схеме, изложенной газете The Christian Science Monitor иранским инженером, который, по версии издания, принимал непосредственное участие в операции по перехвату БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel 4 декабря 2011 года.

В газетной публикации процесс перехвата выглядит следующим образом: с помощью средств РЭБ иранцам удалось мощной помехой разорвать канал спутниковой связи между БПЛА и станцией наземного управления, находящейся в США. После этого, в соответствии с заложенным алгоритмом, программное обеспечение дрона перевело аппарат в режим автопилота, который должен был осуществить возврат беспилотника на базу ВВС США в Афганистане.

Воспользовавшись тем, что автопилот ориентируется по данным GPS, иранские военные смогли под видом навигационных сигналов этой системы "подсунуть" ему ложные сигналы глобального позиционирования. В результате, управляющая программа беспилотника посчитала, что он уже прибыл к месту базирования, и произвела посадку на территории Ирана.

Как утверждают специалисты (в том числе американские), технически такой перехват (так называемый GPS-спуфинг) действительно возможен. Достаточно заглушить истинный сигнал GPS более мощным ложным, и система навигации любого транспортного средства начинает прокладывать маршрут в неправильном направлении.

Другое дело, как сразу же предположили многие комментаторы, вряд ли "угон" RQ-170 был осуществлен иранцами без посторонней помощи. В ряде публикаций содержались намеки на российский след. Но, как оказалось, на момент перехвата БПЛА Sentinel, российская армия еще не обладала техническими средствами для радиоэлектронного перехвата БПЛА. Даже во время учений в Астраханской области в 2012 году войска РЭБ не смогли подавить сигнал GPS.

Комментируя этот случай, наблюдатели отмечали, что в стране вообще отсутствует оборудование, с помощью которого можно давать ложный сигнал в систему глобального позиционирования.

Как предположили тогда сами российские эксперты, необходимые для подобных операций технические средства изготовила и поставила Ирану некая другая "обиженная" Америкой страна. Причем, некоторые из них прямо заявили: для принудительной посадки БПЛА Sentinel мог быть использован комплекс подавления сигналов спутниковой навигации производства белорусского ОАО "КБ Радар". Который не просто забивает эфир шумом, но и генерирует ложные координаты.

Правда, руководство Ирана неоднократно опровергало получение таких средств РЭБ извне и заявляло, что принудительная посадка американских беспилотников является целиком заслугой тамошних ученых и инженеров. Только вот власти США этому не поверили и в начале 2013 года ввели временные санкции против ОАО "КБ Радар".

"Гроза" против дронов

За время, прошедшее с момента посадки БПЛА Sentinel, технический прогресс не стоял на месте. И есть все основания предполагать, что средства РЭБ, разработанные "КБ Радар", стали еще более эффективными. И посаженные иранцами американские дроны вполне могли быть их "жертвами" (хотя ничего нельзя утверждать категорически).

Одной из недавних разработок такого рода является станция РЭБ Р-934УМ2 "Гроза-С". Комплекс размещается на автомобильном шасси. На нем в закрытом кузове монтируется два автоматизированных рабочих места операторов, модули РТР и РЭБ, комплект антенн и т.д.

Работоспособность всей бортовой аппаратуры обеспечивается автономным источником электроэнергии. Предусмотрена установка систем жизнеобеспечения. На развертывание станции после выхода на позицию требуется не более 10 минут.

По данным разработчика, cтанция имеет широкий диапазон частот радиоразведки и подавления, соответствующий всем возможным рабочим диапазонам оборудования современных беспилотных летательных аппаратов.

Это позволяет обнаруживать БПЛА в пределах зоны действия станции и отслеживать их перемещения; обнаруживать и подавлять каналы управления БПЛА от наземного пункта управления и каналов передачи данных с БПЛА на наземный пункт управления; эффективно подавлять аппаратуру бортовых систем навигации БПЛА (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou), спуфинг навигации (подмену навигационных данных ложными), а также увод БПЛА с намеченного маршрута или принуждение его к аварийной посадке.

Широкой публике "Гроза-С" была показана на выставке вооружений и военной техники MILEX в Минске в мае 2017 года. Тогда же представители "КБ Радар" сообщили, что уже заключили контракт на поставку станции с одной из зарубежных стран. И хотя эта страна не была названа, уже вскоре стало понятно, что речь, скорее всего, шла об Азербайджане.

На вооружение белорусской армии "Гроза-С" поступила в декабре 2017 года.